به گزارش کردپرس، دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) از غارت و تخریب خانههای کُردها در روستاهای حومه گرهسپی خبر داد و اعلام کرد خانوادههای سوری ساکن روستای «متکلیطه» در غرب حومه گرهسپی، پس از هفت سال سکونت در خانههای شهروندان کُرد، این روستا را ترک کردهاند، اما پیش از خروج، خانهها را بهطور کامل غارت و خسارتهای سنگینی به اموال وارد کردهاند.
بر اساس گزارش این دیدهبان، افراد مذکور هنگام ترک خانهها، درها و پنجرههای ساختمانها را شکسته و به سرقت بردهاند. همچنین تجهیزات برقی و وسایل داخل خانهها را از دیوارها جدا کرده و با خود بردهاند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد علاوه بر سرقت اموال، دیوارهای خانهها نیز تخریب شده است؛ بهگونهای که بخش زیادی از خانههای این روستا در نتیجه این اقدامات دیگر شرایط لازم برای سکونت ندارند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی SOHR، خانوادههایی که خانههای شهروندان کُرد را در اختیار داشتند، از مناطق مختلف سوریه به این روستا منتقل شده بودند.
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