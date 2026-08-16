به گزارش کردپرس، مراسم یادبود قربانیان کشتار روستای کوچو در دوازدهمین سالگرد فرمان نسل‌کشی ایزدی‌ها، در مدرسه این روستا برگزار شد؛ مکانی که اکنون گورستان قربانیان نیز مقابل آن قرار دارد.

این مراسم با ادای احترام به قربانیان آغاز شد و پس از سخنرانی درباره نسل‌کشی و جان‌باختگان آن، آیین‌های مذهبی در گورستان برگزار شد.

بابا شیخ و هیئت دینی ایزدی‌ها، نمایندگان مجلس خلق شنگال، نمایندگان ایزدی پارلمان و شماری از نمایندگان نهادهای شنگال و مناطق اطراف در این برنامه حضور داشتند.

مردم کوچو جانشان را دادند، اما باورشان را نه

ادریس بشار سیلو، از شاهدان کشتار کوچو که هنگام حمله داعش در این روستا حضور داشت و از یکی از گورهای دسته‌جمعی زنده بیرون آمد، در مراسم به بازگویی وقایع آن روز پرداخت.

او گفت: «روز فرمان، داعش از سه طرف به روستا حمله کرد و کوچو تا ۱۵ آگوست در محاصره بود. آن روز همه ما را در مدرسه روستا جمع کردند؛ مردان را به طبقه پایین و زنان و کودکان را به طبقه دوم بردند.»

به روایت سیلو، فرماندهان داعش از ساکنان خواستند مسلمان شوند؛ اما احمد جاسو، کدخدای وقت روستا، در پاسخ گفت: «ما باورمان را تغییر نمی‌دهیم.»

او ادامه داد: «وقتی دیدند هیچ‌کس اسلام را نمی‌پذیرد، خودرو آوردند و مردم را گروه‌گروه سوار کردند و از روستا بیرون بردند. من در گروه چهارم بودم. ما را بیرون روستا، کنار یک مخزن آب پیاده کردند و به رگبار بستند.»

سیلو افزود شش نفر از آن گور دسته‌جمعی جان سالم به در بردند و گفت: «کسانی که امروز اینجا حضور دارند بدانند مردم کوچو سرهایشان را دادند، اما از باورشان دست نکشیدند.»

درخواست شناسایی پیکر قربانیان

مراد اسماعیل، نماینده ایزدی، خواستار به‌رسمیت‌شناختن رسمی نسل‌کشی ایزدی‌ها در پارلمان عراق شد.

او گفت: «با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا نسل‌کشی ایزدی‌ها در پارلمان عراق به رسمیت شناخته شود. همچنین برای شناسایی هویت کسانی که هنگام فرمان در گورهای دسته‌جمعی کشته شدند و اکنون بقایای آنان در پزشکی قانونی نگهداری می‌شود، تلاش خواهیم کرد تا هرچه سریع‌تر به خانواده‌هایشان تحویل داده شوند.»

درخواست محاکمه عاملان کشتار کوچو

نایف جاسو، کدخدای روستای کوچو، نیز از دولت عراق خواست عاملان کشتار این روستا را محاکمه کند.

او همچنین خواهان حمایت دولت از ساکنان کوچو برای بازگشت دوباره به روستایشان شد.

مراسم یادبود قربانیان با حضور شرکت‌کنندگان در گورستان روستای کوچو پایان یافت.

منبع: خبرگزاری کُردی ولات