نوزدهمین کنگره ملی شعر عاشورایی در قروه برگزار شد

به گزارش کرد پرس، این کنگره روز یکشنبه ۲۵ مردادماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی فقیه در کردستان، سردار عسکری جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس، علی اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و جوانمردی فرماندار قروه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

این رویداد با محوریت فرهنگ عاشورا، ایثار و مقاومت برگزار شد و شاعران و مداحان به ارائه آثار و برنامه های آیینی پرداختند.

از بخش های این کنگره می توان به شعرخوانی قاسم صرافان در رثای رهبر شهید و اجرای گروه دف نوازی اخوان اشاره کرد.

شعر عاشورایی پرچم انتقال پیام کربلا به نسل های آینده است

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: شعر عاشورایی پیام نهضت امام حسین(ع) را در طول قرن ها زنده نگه داشته و از مهم ترین ابزارهای انتقال فرهنگ عاشورا به نسل های آینده است.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی اظهار کرد: آنچه امروز از زبان شاعران درباره مصائب و حماسه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شنیده شد، نشان دهنده عظمت و ماندگاری نهضت عاشورا است.

وی با اشاره به ماندگاری محبت امام حسین(ع) در طول قرن ها افزود: عشق به سیدالشهدا(ع) نه تنها کاهش نیافته، بلکه در جهان گسترش پیدا کرده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به نقش شعر در انتقال فرهنگ عاشورا عنوان کرد: در سال های نخست پس از شهادت امام حسین(ع)، عزاداری عمومی به شکل گسترده امروز وجود نداشت، اما زبان هنر و به ویژه شعر نقش مهمی در انتقال پیام این نهضت به نسل های بعد داشت.

پورذهبی با اشاره به نقش شاعرانی همچون دعبل خزاعی در زنده نگه داشتن معارف اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: یک بیت شعر یا یک اثر هنری می تواند دل انسان را متوجه کربلا و معارف عاشورا کند.

وی تأکید کرد: شاعران امروز ادامه دهنده مسیر شاعران آیینی گذشته هستند و با قلم و ذوق خود، پیام کربلا را برای نسل جدید بازگو می کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در پایان از مردم قروه، برگزارکنندگان کنگره و شاعران حاضر در این رویداد قدردانی کرد و گفت: حضور شاعران در چنین محافلی نشان دهنده زنده بودن فرهنگ عاشورا و استمرار پیام جاودانه سیدالشهدا(ع) در جامعه است.