به گزارش کردپرس، لطیف نیروەیی در بیانیهای اعلام کرد: اتحادیه میهنی یکی از معدود احزاب عراق و اقلیم کردستان است که در طول ۲۳ سال گذشته هیچیک از وزیران یا معاونان وزیر وابسته به آن در بغداد نه به اتهام فساد بازداشت شده، نه از سمت خود برکنار شده، نه متواری شده، نه رأی اعتمادش سلب شده و نه هیچ یک از اعضای این حزب که برای سمتهای عالی در بغداد نامزد شدهاند، به دلیل هیچ اتهامی رد صلاحیت شدهاند.
نیروەیی همچنین اظهار داشت که محدوده «منطقه سبز» (حوزه نفوذ اتحادیه میهنی) از معدود مناطقی در عراق و اقلیم کردستان است که هرگز به پناهگاهی امن برای افرادی که در بغداد یا دیگر استانهای عراق مرتکب فساد و اختلاس شدهاند، تبدیل نشده و به آنان اجازه داده نشده است برای مخفی شدن به سلیمانیه پناه ببرند.
وی در پایان بار دیگر تأکید کرد که در فهرست منتشرشده درباره تعدادی از وزیران و معاونان وزیر دولت فدرال، نام هیچ وزیر یا معاون وزیر وابسته به اتحادیه میهنی وجود ندارد و همه آنان هماکنون در بغداد مشغول انجام وظایف روزانه خود هستند و از دور نظارهگر پروندههای فسادند.
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