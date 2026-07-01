به گزارش کردپرس، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با انتشار بیانیهای از هواداران و طرفداران خود خواست بهصورت گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، آیتالله سید علی خامنهای در عراق حضور یابند.
در این بیانیه، این ائتلاف همچنین بر حمایت خود از تلاشهای دولت عراق برای مبارزه با فساد تأکید کرد و از روند اجرای عملیات «صوله الفجر» که با هدف بازداشت چهرههای سیاسی متهم در پروندههای فساد در حال اجراست، حمایت کرد.
چارچوب هماهنگی در ادامه، مبارزه با فساد را از اولویتهای اصلی دولت دانست و بر ضرورت ادامه این روند در چارچوب قانون تأکید کرد.
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