استقبال رایان کلدانی از ائتلاف جدید پارلمان اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی رایان کلدانی، او در بغداد از شاسوار عبدالواحد استقبال کرده و دو طرف درباره آخرین تحولات سیاسی عراق و اقلیم کردستان گفت‌وگو کرده‌اند.

در این دیدار، دو طرف بر اهمیت احترام به اراده رأی‌دهندگان و حمایت از تشکیل نهادهای قانونی و مستحکم در اقلیم کردستان تأکید کردند.

همچنین از شکل‌گیری ائتلاف جدید پارلمانی در پارلمان اقلیم کردستان استقبال شد؛ ائتلافی که طبق این بیانیه بیش از ۴۱ نماینده را در بر می‌گیرد و می‌تواند در تقویت ثبات سیاسی و حفظ روند دموکراتیک نقش داشته باشد.

در ادامه این دیدار، حمایت کامل خود را از تصمیمات دستگاه قضایی عراق و اقدامات دولت برای مقابله با فساد، تثبیت حاکمیت قانون و حفاظت از نهادهای دولتی اعلام کردند.