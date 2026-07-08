کشف ۳ میلیون دلار و ۷۰۰ میلیون دینار در منزل یکی دیگر از مدیران عراقی

به گزارش کردپرس، رسانههای عراق اعلام کردند که در ادامه عملیات جستوجو و بازرسی از متهمان پروندههای فساد و بازگرداندن اموال عمومی، نیروهای امنیتی این کشور، به منزل حمد رمضان عباس الجمیلی، مدیر پروژهها در پالایشگاه بیجی، یورش بردند.
بر اساس این گزارش، در جریان بازرسی از منزل وی، ۳ میلیون دلار آمریکا و ۷۰۰ میلیون دینار عراق کشف و ضبط شد.
این عملیات در چارچوب اقدامات دستگاههای امنیتی عراق برای مقابله با فساد مالی و ردیابی اموال عمومی انجام شده است.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رسانههای عراقی گزارش دادند نیروهای امنیتی این کشور در ادامه عملیات تعقیب متهمان پروندههای فساد و بازگرداندن اموال دولتی، در بازرسی از منزل یکی از مدیران پالایشگاه بیجی، ۳ میلیون دلار و ۷۰۰ میلیون دینار عراق کشف و ضبط کردند.
به گزارش کردپرس، رسانههای عراق اعلام کردند که در ادامه عملیات جستوجو و بازرسی از متهمان پروندههای فساد و بازگرداندن اموال عمومی، نیروهای امنیتی این کشور، به منزل حمد رمضان عباس الجمیلی، مدیر پروژهها در پالایشگاه بیجی، یورش بردند.
کد مطلب 2797107
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