کشف ۳ میلیون دلار و ۷۰۰ میلیون دینار در منزل یکی دیگر از مدیران عراقی

به گزارش کردپرس، رسانه‌های عراق اعلام کردند که در ادامه عملیات جست‌وجو و بازرسی از متهمان پرونده‌های فساد و بازگرداندن اموال عمومی، نیروهای امنیتی این کشور، به منزل حمد رمضان عباس الجمیلی، مدیر پروژه‌ها در پالایشگاه بیجی، یورش بردند.



بر اساس این گزارش، در جریان بازرسی از منزل وی، ۳ میلیون دلار آمریکا و ۷۰۰ میلیون دینار عراق کشف و ضبط شد.



این عملیات در چارچوب اقدامات دستگاه‌های امنیتی عراق برای مقابله با فساد مالی و ردیابی اموال عمومی انجام شده است.