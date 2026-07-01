طالبانی: دولت انتقالی به نقطه ضعف اقلیم کردستان تبدیل شده است

به گزارش کردپرس، دفتر معاون نخستوزیر اقلیم کردستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد، قباد طالبانی در دومین روز سفر خود به بغداد با ۱۵ سفیر کشورهای اروپایی در عراق دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه، بهویژه درگیریها و تنشهای میان ایران و آمریکا، گفتوگو کرد.
طالبانی درباره جنگ میان آمریکا و ایران، موضع اقلیم کردستان را تشریح کرد و گفت: «سیاست و موضع اقلیم کردستان از آغاز این جنگ تاکنون روشن و شفاف بوده است. ما نهتنها بخشی از جنگها و رقابتهای منطقهای و بینالمللی نیستیم، بلکه متناسب با جایگاه خود، همراه با شرکایمان برای کاهش تنشها و حفظ امنیت و ثبات منطقه تلاش میکنیم.»
وی درباره وضعیت عراق نیز اظهار داشت: «در دوره گذشته گامهای مثبتی برای حفظ حاکمیت و استقلال سیاسی عراق برداشته شده است. ما از دولت جدید عراق، بهویژه در روند مبارزه با فساد، حمایت میکنیم.»
معاون نخستوزیر اقلیم کردستان ابراز امیدواری کرد همه طرفها از دولت عراق برای کاهش فساد حمایت کنند و این اقدامات را گامی ضروری و مهم در جهت تثبیت حاکمیت قانون، بازسازی و توسعه اقتصادی کشور دانست.
طالبانی درباره وضعیت اقلیم کردستان نیز گفت: «شرایط جدیدی در منطقه و عراق شکل گرفته است» و هشدار داد که احزاب اقلیم نباید با همان رویکرد و تفکر گذشته با یکدیگر تعامل کنند، زیرا ادامه تأخیر در تشکیل دولت، خسارتی جبرانناپذیر به جایگاه اقلیم کردستان وارد خواهد کرد.
وی افزود: «اکنون دولت انتقالی به نقطه ضعف اقلیم کردستان تبدیل شده و این دولت توانایی مقابله با تهدیدها و فرصتهای مرحله جدید را ندارد.»
بر اساس این بیانیه، قباد طالبانی از همه طرفهای سیاسی اقلیم خواست با در نظر گرفتن تهدیدها و چالشهای موجود، مسئولانه عمل کرده و با نگاهی جدید، تشکیل دولت آینده اقلیم کردستان را تسریع کنند.
اختلافات حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر تشکیل کابینه جدید اقلیم همچنان ادامه دارد. مهمترین محورهای اختلاف، نحوه مشارکت در دولت، تقسیم پستهای کلیدی از جمله ریاست پارلمان و وزارتخانههای حاکمیتی و خدماتی، و همچنین تفسیر نتایج انتخابات و میزان سهم هر یک از دو حزب در ساختار قدرت است؛ مسائلی که تاکنون مانع تشکیل کابینه جدید شده است.
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