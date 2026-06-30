هوشیار زیباری: اقلیم کردستان هرگز به پناهگاه فاسدان تبدیل نخواهد شد

به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کردستان عراق قلعه آزادی و دموکراسی در عراق است و پناه همه عراقی‌های آزادی‌خواه، ستمدیدگان و کسانی است که از نقض حقوق بشر رنج می‌برند.»

او در ادامه تأکید کرد: «اما هرگز به پناهگاهی برای تبهکاران، فاسدان و کسانی که اموال عمومی را به سرقت می‌برند، تبدیل نخواهد شد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر عراق شاهد گسترش عملیات مقابله با فساد بوده است. بر اساس گزارش‌ها، ده‌ها نفر از جمله نمایندگان پارلمان، مسئولان دولتی و سرمایه‌داران در استان‌های مختلف بازداشت شده‌اند و نهادهای امنیتی و نظارتی عراق روند تعقیب پرونده‌های فساد را ادامه می‌دهند. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت برخی مسئولان محلی و ادامه تحقیقات در استان‌های مختلف از جمله بغداد، بصره و کرکوک منتشر شده است.