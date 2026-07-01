به گزارش کردپرس، یک نقص فنی در سامانه یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس A320، روز سه‌شنبه باعث ارسال اشتباهی کد بین‌المللی ۷۵۰۰، ویژه اعلام ربایش هواپیما، شد و نیروهای نظامی ترکیه، بلغارستان و اسرائیل را به واکنش فوری واداشت.

این هواپیما که توسط شرکت بلغاری Electra Airways به نمایندگی از شرکت هواپیمایی لهستانی LOT Polish Airlines در مسیر ورشو به تل‌آویو پرواز می‌کرد، هنگام عبور از حریم هوایی بلغارستان کد اضطراری ۷۵۰۰ را ارسال کرد؛ کدی که در هوانوردی بین‌المللی به معنای وقوع ربایش یا دخالت غیرقانونی در هواپیما است.

وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد هواپیما پس از ارسال این کد وارد حریم هوایی ترکیه شد. هرچند خدمه پرواز به برج مراقبت اطلاع داده بودند که هیچ وضعیت غیرعادی در هواپیما وجود ندارد، اما مقام‌های ترکیه مطابق مقررات بین‌المللی، تمامی تدابیر امنیتی را به اجرا گذاشتند.

بر همین اساس، دو فروند جنگنده F-16 نیروی هوایی ترکیه از زمان ورود هواپیما به حریم هوایی این کشور تا هنگام خروج، آن را اسکورت کردند.

در ادامه و پس از هماهنگی میان مقام‌های ترکیه و بلغارستان، مجوز فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه بورگاس بلغارستان صادر شد. هواپیما برای رسیدن به این فرودگاه بار دیگر وارد حریم هوایی ترکیه شد و تا زمان فرود ایمن، همچنان تحت اسکورت جنگنده‌های ترکیه قرار داشت.

وزارت حمل‌ونقل ترکیه اعلام کرد شرکت هواپیمایی LOT در ابتدا علت ارسال کد اضطراری را خطای خلبان عنوان کرده و تأکید کرده بود که هیچ ربایشی رخ نداده است.

با این حال، وزارت حمل‌ونقل بلغارستان بعداً اعلام کرد بررسی‌ها نشان داده است که نقص فنی در دستگاه ترانسپوندر (فرستنده شناسایی هواپیما) باعث ارسال اشتباه کد ربایش شده است.

مقام‌های بلغارستان همچنین اعلام کردند جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور نیز هواپیما را رهگیری و تا زمان فرود ایمن در فرودگاه بورگاس همراهی کردند.

از سوی دیگر، ارتش اسرائیل نیز تأیید کرد که پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر قطع ارتباط یک هواپیمای غیرنظامی بر فراز شرق دریای مدیترانه، دو فروند جنگنده را به پرواز درآورده است.

شرکت هواپیمایی LOT Polish Airlines نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد خدمه پرواز در ابتدا وضعیت اضطراری را گزارش کرده بودند، اما این هشدار در ادامه و پس از برقراری ارتباط با برج مراقبت لغو شد.

این شرکت افزود هواپیما در نهایت نه به دلیل تهدید امنیتی، بلکه به علت محدودیت ساعات مجاز کاری خدمه پرواز به فرودگاه بورگاس هدایت شد.

مقام‌های ترکیه و بلغارستان تأکید کردند بررسی این حادثه همچنان ادامه دارد، اما تمامی شواهد نشان می‌دهد که هشدار ارسال‌شده ناشی از نقص فنی بوده و هیچ‌گونه ربایش یا تهدید امنیتی علیه هواپیما رخ نداده است.