به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، پس از نشست هیئت دولت در کاخ ریاستجمهوری در آنکارا، در سخنانی به مسائل سیاست خارجی، تحولات داخلی و وضعیت اقتصادی کشورش پرداخت.
به نوشته آناتولی کُردی اردوغان در این نشست بخش مهمی از سخنان خود را به جنگ غزه اختصاص داد و با انتقاد شدید از اسرائیل گفت: «ملت ما ملتی است که وجدان بزرگی دارد. قرنها دست یاری به سوی نیازمندان دراز کرده و درهای کشور را به روی ستمدیدگان گشوده است.» وی با اشاره به شمار قربانیان جنگ غزه، اسرائیل را «شبکهای جنایتکار» خواند و مدعی شد این کشور مسئول کشته شدن بیش از ۷۵ هزار فلسطینی بیگناه، که بیشتر آنان کودک هستند، است.
او افزود: «در تاریخ ما نه نسلکشی وجود دارد، نه قتلعام، نه ظلم و نه استعمار. در تاریخ پرافتخار هزارانساله ما تنها عدالت و رحمت وجود دارد. ما بدون توجه به قومیت، دین و هویت افراد، دست یاری به سوی همه مظلومان دراز میکنیم.»
اردوغان همچنین با اشاره به سابقه پذیرش افرادی که از آزار و اذیت نازیها گریخته بودند، گفت کسانی که امروز تلاش میکنند آنچه در غزه رخ میدهد را پنهان کنند، بهتر از هر کس دیگری این واقعیت را میدانند.
رئیسجمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر وحدت ملی گفت دولت بر پایه ارزشهای مشترک جامعه سیاستورزی میکند، نه بر اساس اختلاف و درگیری. او اظهار داشت: «ممکن است قومیت یا مذهب ما با یکدیگر متفاوت باشد، اما همه شهروند یک کشور هستیم و نام خانوادگی همه ما جمهوری ترکیه است.»
او همچنین با اشاره به شهروندان علوی ترکیه تأکید کرد دولت از زمان به دست گرفتن مسئولیت اداره کشور، هیچ تفاوتی میان شهروندان قائل نشده و همواره نسبت به علویان با احترام و صمیمیت رفتار کرده است.
اردوغان با انتقاد از فضای سیاسی کشور گفت سیاست باید در خدمت حل مشکلات مردم، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش رفاه عمومی باشد، نه ابزاری برای بهرهبرداری از دردها و اختلافات مذهبی و قومی. او نسبت به سوءاستفاده از حساسیتهای جامعه علوی برای رقابتهای سیاسی هشدار داد و افزود که سیاست مبتنی بر تفرقه در گذشته خسارتهای بزرگی به ترکیه وارد کرده و دولت اجازه تکرار آن را نخواهد داد.
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