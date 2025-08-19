اردوغان: ترکیه در کنار مظلومان جهان؛ از غزه تا آفریقا و آسیا

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان به مناسبت «روز جهانی کمکهای بشردوستانه» مقالهای با عنوان «مرحمتی فراتر از مرزها: ائتلاف تمدنها و دیپلماسی انسانی» در روزنامه الپایس منتشر کرد. اردوغان در این مقاله با اشاره به بحرانهای جهانی از جنگ و قحطی تا تغییرات اقلیمی و مهاجرتهای اجباری، تأکید کرده که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از ابتداییترین نیازهای انسانی محروماند. او ترکیه را یکی از «سخاوتمندترین کشورهای جهان» معرفی کرده و نقش این کشور در کمکرسانی به ملتهای آسیبدیده از غزه و سوریه تا آفریقا و آسیا را برجسته ساخته است. اردوغان همچنین روابط نزدیک ترکیه و اسپانیا را «نمونهای از همکاری تمدنی» دانست و تأکید کرد که تنها از رهگذر احترام متقابل و عدالت میتوان به صلح و رفاه جهانی دست یافت.
بنا بر گزارش مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان به مناسبت روز جهانی کمکهای بشردوستانه (۱۹ آگوست) مقالهای در روزنامه الپایس اسپانیا منتشر کرد. او در این نوشته تصریح کرده که ترکیه بدون توجه به هویت، مذهب یا ملیت افراد، همواره در کنار ملتهای نیازمند قرار داشته و دست یاری به سوی آنها دراز کرده است.
اردوغان در مقاله خود، با اشاره به اهمیت همبستگی جهانی، تأکید کرد که صلح، امنیت و رفاه مشترک تنها در سایه همکاری بر پایه احترام متقابل و عدالت امکانپذیر است. او روابط ترکیه و اسپانیا را نمونهای از این همکاری دانست و افزود که دو کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، انرژی و دفاعی همکاریهای راهبردی دارند که برای ثبات منطقه اروپا-مدیترانه حیاتی است.
رئیسجمهور ترکیه همچنین با مرور کارنامه کمکهای انسانی آنکارا گفت: «ترکیه از غزه و سوریه تا آفریقا و آسیا، در کنار مظلومان ایستاده است. پس از زلزلههای ویرانگر ششم فوریه، همکاری و حمایت اسپانیا با اعزام تیمهای امداد و تأسیس بیمارستان صحرایی در هاتای نمونه بارزی از این همبستگی بود.»
او افزود که ترکیه در طول سالها با پروژههای امدادی و توسعهای از سومالی و سودان گرفته تا بنگلادش و افغانستان حضور داشته و حتی در بحرانهای دوردست مانند آمریکای لاتین نیز دست یاری گشوده است. به گفته اردوغان، این سیاست نشانهای از «دیپلماسی انسانی» ترکیه است که آن را در میان «سخاوتمندترین کشورهای جهان» قرار داده است.
اردوغان در بخش دیگری از مقاله خود به محاصره غزه توسط اسرائیل اشاره کرد و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و لکهای سیاه بر تاریخ» خواند. او تأکید کرد که ترکیه تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار تُن کمک انسانی به غزه ارسال کرده و به حمایتهای خود ادامه خواهد داد.
او در پایان، ائتلاف تمدنها را «فرصتی برای ارائه پیامی از امید و برادری به جهان» دانست و گفت: «کمکهای انسانی سیاستبردار نیستند؛ آنها یک وظیفه وجدانیاند. ترکیه و اسپانیا بهعنوان دو تمدن کهن مدیترانه، با اتحاد و همبستگی میتوانند الگوی جهانی برای ساختن آیندهای عادلانهتر باشند.»
