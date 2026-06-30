افزایش بیکاری در ترکیه؛ نرخ بیکاری جوانان به ۱۴.۸ درصد رسید

به گزارش کردپرس، مرکز آمار ترکیه (TÜİK) اعلام کرد شمار افراد بیکار ۱۵ ساله و بالاتر در ماه می ۲۰۲۶ نسبت به ماه آوریل، ۹ هزار نفر افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۸۸۳ هزار نفر رسیده است.



بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در میان مردان ۷ درصد و در میان زنان ۱۰.۵ درصد برآورد شده است.

داده‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته و به ۱۴.۸ درصد رسیده است. این نرخ در میان مردان جوان ۱۱.۲ درصد و در میان زنان جوان ۲۱.۸ درصد اعلام شده است.

در همین حال، میانگین ساعات واقعی کار هفتگی، پس از تعدیل اثرات فصلی و تقویمی، در ماه می نسبت به ماه قبل ۰.۲ ساعت افزایش یافته و به ۴۲.۴ ساعت رسیده است.



بر اساس آمار منتشرشده، نرخ «نیروی کار بی استفاده» که شامل بیکاران، افراد دارای اشتغال ناقص وابسته به زمان و نیروی کار بالقوه می‌شود، در ماه می با افزایش ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۱ درصد رسید.

همچنین نرخ ترکیبی اشتغال ناقص وابسته به زمان و بیکاری ۲۰.۲ درصد و نرخ ترکیبی بیکاران و نیروی کار بالقوه ۲۰.۵ درصد محاسبه شده است.