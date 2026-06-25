گزارش مرکز آمار ترکیه: استان های کُردستان پایین ترین میزان مرگ و میر را دارند!

به گزارش کردپرس، مرکز آمار ترکیه (TÜİK) آمار مرگومیر و علل مرگ در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، شمار مرگومیرها که در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴۸۹ هزار و ۷۳۴ نفر بود، در سال ۲۰۲۵ به ۴۹۱ هزار و ۶۸۴ نفر رسید. از مجموع جانباختگان، ۵۵.۱ درصد مرد و ۴۴.۹ درصد زن بودند.
نرخ خام مرگومیر، که تعداد مرگها به ازای هر هزار نفر جمعیت را نشان میدهد، نسبت به سال گذشته تغییری نداشت و همچنان ۵.۷ در هزار باقی ماند.
نرخ مرگ و میر در استان های کردستان پایین تر است
استان سینوپ با نرخ ۱۰.۸ در هزار، بالاترین نرخ خام مرگومیر را در میان استانهای ترکیه به ثبت رساند. پس از آن، استانهای کاستامونو با ۱۰.۲ در هزار، گیرسون با ۹.۶ در هزار و بالیک اسیر با ۹.۵ در هزار قرار گرفتند.
در مقابل، استان شرناخ با نرخ ۲.۳ در هزار کمترین میزان مرگومیر را داشت. پس از آن نیز حکاری با ۲.۵ در هزار، وان با ۳.۱ در هزار و استانهای باتمان و اورفا با ۳.۲ در هزار در پایینترین رتبهها قرار گرفتند.
بیماریهای قلبی همچنان عامل اصلی مرگ
بررسی علل مرگومیر نشان میدهد بیماریهای دستگاه گردش خون همچنان مهمترین عامل مرگ در ترکیه هستند و در سال ۲۰۲۵، ۳۴.۷ درصد از کل مرگها به این گروه از بیماریها مربوط بوده است.
پس از آن، تومورهای خوشخیم و بدخیم با ۱۶.۱ درصد و بیماریهای دستگاه تنفسی با ۱۵.۱ درصد، دومین و سومین علت اصلی مرگومیر در کشور بودهاند.
در میان مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی، ۴۲.۳ درصد بر اثر بیماریهای ایسکمیک قلب، ۲۴.۶ درصد به دلیل سایر بیماریهای قلبی و ۱۸.۲ درصد نیز در اثر بیماریهای عروق مغزی (سکتههای مغزی) رخ داده است.
از نظر پراکندگی استانی، چاناققلعه با ۴۷.۷ درصد بالاترین سهم مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بالیکسیر با ۴۲.۸ درصد، هاتای با ۴۲.۲ درصد و بوردور با ۴۲ درصد قرار دارند.
در مقابل، استان کیلیس با ۲۵.۴ درصد کمترین میزان مرگ ناشی از بیماریهای گردش خون را ثبت کرده است. پس از آن نیز هکاری با ۲۸.۷ درصد، استانبول با ۲۸.۹ درصد و قیصری با ۲۹ درصد قرار گرفتهاند.
افزایش آمار خودکشی
مرکز آمار ترکیه همچنین آمار خودکشی و نرخ خام خودکشی در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ را منتشر کرد.
بر اساس این دادهها، شمار افرادی که در سال ۲۰۲۵ بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادهاند، به ۴ هزار و ۵۹۹ نفر رسیده است؛ این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴ هزار و ۵۰۹ نفر بود.
همچنین نرخ خام خودکشی، که تعداد خودکشی به ازای هر صد هزار نفر جمعیت را نشان میدهد، از ۵.۲۷ در سال ۲۰۲۴ به ۵.۳۶ در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
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