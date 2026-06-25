استقبال عراق از تفاهم حاصل شده بین ایران و آمریکا

به گزارش کردپرس، «فواد حسین» در گفت وگوی تلفنی با «عبدالله بن زاید» همتای اماراتی خود از تفاهمات حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که این تفاهمات به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای وزارت امور خارجه عراق، در این گفت و گو، فواد حسین ضمن بررسی موضع عراق در مورد تحولات اخیر منطقه‌ای تاکید کرد که عراق از همان ابتدا با اتخاذ موضع قاطعی با جنگ، ادامه یا گسترش آن مخالفت کرد و خواستار کاهش تنش و راه‌حل‌های دیپلماتیک شد و همچنین حملات علیه کشورهای دوست در خلیج فارس را محکوم کرد.

در این گفت و گوی تلفنی، روابط دوجانبه بین دو کشور و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فواد حسین با اشاره به عمق و اهمیت روابط عراق و امارات، بر لزوم ادامه توسعه آنها و تقویت همکاری مشترک به گونه‌ای که منافع متقابل دو کشور و مردم آنها را تامین کند، تاکید کرد.

«محمد بن زاید» وزیر امور خارجه امارات نیز ضمن تاکید بر تعهد این کشور به تقویت روابط با جمهوری عراق و توسعه چشم‌اندازهای همکاری دوجانبه، برای عراق، امنیت، ثبات و رفاه مستمر آرزو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، دو طرف همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه طرفین گفت و گو کردند و وزیر امور خارجه عراق به تماس‌های خود با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد چندین موضوع مربوط به وضعیت جاری، اشاره کرد.

در پایان این تماس، فواد حسین از سفر رسمی قریب‌الوقوع خود به امارات متحده عربی در روزهای آینده با هدف تقویت مشورت و هماهنگی بین دو کشور خبر داد.