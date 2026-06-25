یکی از اعضای ارشد داعش در سوریه کشته شد

به گزارش کردپرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی در شمال‌غرب سوریه، یکی از سرکرده‌های ارشد داعش کشته شده است.