۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸

سنتکام:

یکی از اعضای ارشد داعش در سوریه کشته شد

یکی از اعضای ارشد داعش در سوریه کشته شد

سرویس سوریه - سنتکام اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی در شمال‌غرب سوریه، یکی از اعضای ارشد داعش کشته شده است.

به گزارش کردپرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی در شمال‌غرب سوریه، یکی از سرکرده‌های ارشد داعش کشته شده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در شبکه‌ اجتماعی X اعلام کرد که این عملیات در تاریخ ۱۹ ژوئن انجام شده و طی آن یکی از اعضای بلندپایه داعش هدف قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است: «نیروهای سنتکام در تاریخ ۱۹ ژوئن با انجام یک حمله هوایی در شمال‌غرب سوریه، یکی از سرکرده‌های ارشد داعش را از بین بردند.»

بر اساس اعلام سنتکام، فرد کشته‌شده علی حسین العلاوی از اعضای ارشد داعش بوده است.

سنتکام همچنین تأکید کرد که نیروهای این فرماندهی در همکاری با شرکای منطقه‌ای خود به عملیات علیه عناصر و اعضای ارشد داعش ادامه خواهند داد.

کد مطلب 2796667

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha