http://kurdpress.com/x4pHT۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸ کد مطلب 2796667 سوریه ۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸ سنتکام: یکی از اعضای ارشد داعش در سوریه کشته شد سرویس سوریه - سنتکام اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی در شمالغرب سوریه، یکی از اعضای ارشد داعش کشته شده است. به گزارش کردپرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) در بیانیهای اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی در شمالغرب سوریه، یکی از سرکردههای ارشد داعش کشته شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیهای در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که این عملیات در تاریخ ۱۹ ژوئن انجام شده و طی آن یکی از اعضای بلندپایه داعش هدف قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است: «نیروهای سنتکام در تاریخ ۱۹ ژوئن با انجام یک حمله هوایی در شمالغرب سوریه، یکی از سرکردههای ارشد داعش را از بین بردند.» بر اساس اعلام سنتکام، فرد کشتهشده علی حسین العلاوی از اعضای ارشد داعش بوده است. سنتکام همچنین تأکید کرد که نیروهای این فرماندهی در همکاری با شرکای منطقهای خود به عملیات علیه عناصر و اعضای ارشد داعش ادامه خواهند داد. کد مطلب 2796667 برچسبها سوریه سنتکام داعش فرماندهی مرکزی آمریکا علی حسین العلاوی اخبار مرتبط «تمی بروس» نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل: داعش همچنان تهدیدی واقعی در سوریه است اعترافات تازه عضو داعش؛ از کشتار آنکارا و حمله به دفاتر HDP تا ادعای مذاکره با دولت ترکیه تحویل دو کودک اهل عربستان سعوی توسط مدیریت خودگردان به خانوادههایشان
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