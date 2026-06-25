بـه گزارش کردپرس، ماجرا از آنجا آغاز شد که پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان، پرسشی کنایه‌آمیز را با هوش مصنوعی مطرح کرد و نوشت: «اگر کسی بگوید این گودال را به‌هم می‌زنم اما خودش آشفته و گرفتار همان وضعیت باشد، چیست؟»

در پاسخی که منتشر شد، این وضعیت به‌عنوان نوعی ناسازگاری میان ادعا و توانایی تفسیر شد و تأکید شد فردی که خود درگیر بحران یا بی‌ثباتی است، نمی‌تواند مدعی تغییر وضعیت باشد.

اندکی بعد، هیمداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو، به شکلی غیرمستقیم به نام کوچک سخنگوی دولت اشاره کرد و پرسش دیگری را با هوش مصنوعی مطرح کرد: «اگر کسی هیچ ویژگی رهبری نداشته باشد اما نام خود را «پیشوا» بگذارد، به او چه می‌گویید؟»

در پاسخ منتشرشده، از تعابیری مانند «پیشوای غیرواقعی»، «پیشوای خودخوانده» و «رهبر شعاری» استفاده شد و در ادامه آمده بود که در فلسفه سیاسی، رهبری با نام و عنوان سنجیده نمی‌شود، بلکه معیارهایی مانند توانایی هدایت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی در آن نقش دارد.

پاسخی که هیمداد شاهین منتشر کرد، در پایان با این جمله جمع‌بندی شده بود: «پیشوا به نام نیست، به کردار است.»