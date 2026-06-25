۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵

٣٠ مصدوم و یک فوتی تصادفاتی تنها در یک روز!

٣٠ مصدوم و یک فوتی تصادفاتی تنها در یک روز!

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: تصادفات رانندگی روز چهارشنبه در استان ۳۰ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره اظهار کرد: در اثر ۹ حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان در روز گذشته ۳۰ نفر مصدوم شدند و یک نفر هم جان خود را از دست داد.

او افزود: در این عملیات‌ها ۳۰ نیروی امدادی در قالب ۱۰ تیم شرکت کردند و به ۴۵ نفر از حادثه‌ دیدگان خدمت رسانی شد.

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی تاکید کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی هلال احمر استان شامل ۱۰ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در عملیات‌ها به کار گرفته شد.

محبوبی گفت: از هم استانی های خواهشمندیم با توجه به تعطیلات آخر هفته و شلوغی محورهای مواصلاتی در رانندگی های خود ضمن رعایت سرعت مطمئنه،از ایمنی وسائل نقلیه خود نیز اطمینان حاصل نمایند تا دچار حوادث ناگوار نشوند.

کد مطلب 2796665

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