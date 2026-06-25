به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه زیدی، دولت عراق مبارزه با فساد را مهم‌ترین اولویت خود دانسته و تأکید کرده است که اقدامات اجرایی و نظارتی در این زمینه تقویت خواهد شد.

زیدی همچنین درباره روابط بغداد و واشنگتن اعلام کرد که عراق به دنبال تغییر مسیر روابط با آمریکا از چارچوب همکاری‌های نظامی به سمت ایجاد یک شراکت اقتصادی فراگیر و بلندمدت است.

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از این بیانیه از سازمان اوپک خواست سهمیه تولید نفت عراق را متناسب با ظرفیت‌های واقعی تولید و جمعیت این کشور افزایش دهد.

او همچنین درباره آینده گروه‌های مقاومت در عراق اظهار داشت که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی، دیگر توجیه یا نیازی برای ادامه حضور یا فعالیت هیچ‌یک از این گروه‌ها در عراق وجود نخواهد داشت.