اجرای توافق گمرکی با بغداد در دستور کار دولت اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، در نشست شورای وزیران اقلیم کردستان گزارش مربوط به صورت‌جلسه مشترک میان اداره گمرک فدرال و گمرک اقلیم کردستان درباره اجرای سیستم «اسیکودا» که در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ در بغداد امضا شده بود، ارائه شد.

کمیته فنی دولت اقلیم جزئیات تفاهم اولیه میان اربیل و بغداد را برای اعضای شورای وزیران تشریح کرد. شورای وزیران نیز از این تفاهم مشترک حمایت کرد و هدف آن را یکپارچه‌سازی رویه‌های گمرکی در سراسر عراق، الکترونیکی‌کردن فرآیندهای گمرکی، افزایش شفافیت درآمدهای مرزی، افزایش درآمد عمومی، کاهش بروکراسی و تسهیل تجارت در گذرگاه‌های مرزی عنوان کرد.

شورای وزیران همچنین به وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد، بازرگانی و صنعت، کشور، برنامه‌ریزی، کشاورزی و منابع آب، بهداشت، هیئت سرمایه‌گذاری و اداره فناوری اطلاعات مأموریت داد برای نهایی‌سازی توافق‌ها با همتایان خود در دولت فدرال هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

بر اساس این تصمیم، قرار است هفته آینده هیأتی بلندپایه از اقلیم کردستان برای ادامه این روند به بغداد سفر کند و در همین چارچوب از دولت فدرال خواسته شد در نزدیک‌ترین زمان ممکن نشست شورای وزیران اقتصاد برگزار شود تا توافق‌ها به مرحله اجرا برسد.

در بخش دوم نشست، موضوع بازنشستگی و تأمین اجتماعی کارگران بررسی شد. وزیر کار و امور اجتماعی گزارشی از اصلاحات انجام‌شده در حوزه بازنشستگی، دیجیتالی‌سازی خدمات، فعال‌سازی صندوق تأمین اجتماعی و توسعه فرصت‌های اشتغال ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، شمار پروژه‌های تحت پوشش به حدود ۶۴ هزار پروژه و تعداد کارگران تحت پوشش بیمه و تأمین اجتماعی به حدود ۳۲۰ هزار نفر رسیده است.

در پایان، شورای وزیران پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی برای تعیین حداقل حقوق ماهانه بازنشستگی کارگران بخش خصوصی به مبلغ ۵۰۰ هزار دینار را تصویب کرد.