بازگشت الهام احمد و مظلوم عبدی از سفر دیپلماتیک به اروپا

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که روز ۱۷ ژوئن به منظور انجام چندین دیدار دیپلماتیک راهی اروپا شده بودند، به شمال و شرق سوریه بازگشتند.

به نوشته آژانس خبری ولات، این دو مقام، نخستین دیدارهای خود را در ایتالیا برگزار کردند و سپس در ۱۸ ژوئن راهی فرانسه شدند. پس از برگزاری نشست‌های دیپلماتیک در فرانسه، سفر خود را به هلند ادامه دادند.

الهام احمد و مظلوم عبدی در جریان حضور خود در فرانسه با «ژان-نوئل بارو» وزیر امور خارجه این کشور، دیدار و گفت‌وگو کردند. آن‌ها همچنین در هلند نیز چندین دیدار دیپلماتیک برگزار کردند و پس از آن به بلژیک رفتند.

بر اساس این گزارش، الهام احمد و مظلوم عبدی صبح امروز با انجام یک دیدار دیپلماتیک در آلمان، برنامه سفر خود به اروپا را به پایان رساندند. با این حال، هیچ‌یک از طرف‌های حاضر در این دیدارها درباره محتوای مذاکرات و گفت‌وگوهای انجام‌شده توضیحی منتشر نکرده‌اند.

گفتنی است مظلوم عبدی پیش از آغاز این سفر اروپایی، در ۱۶ ژوئن در اربیل با «توماس باراک» نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده در امور سوریه و عراق و سفیر آمریکا در ترکیه و همچنین «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفت‌وگو کرده بود.