بازگشت الهام احمد و مظلوم عبدی از سفر دیپلماتیک به اروپا

سرویس سوریه - «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان و «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF، پس از یک سفر چندروزه و انجام مجموعهای از دیدارهای دیپلماتیک در ایتالیا، فرانسه، هلند، بلژیک و آلمان، به کردستان سوریه بازگشتند.
به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که روز ۱۷ ژوئن به منظور انجام چندین دیدار دیپلماتیک راهی اروپا شده بودند، به شمال و شرق سوریه بازگشتند.
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