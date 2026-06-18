به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای به گزارش سال ۲۰۲۵ پارلمان اروپا درباره ترکیه که امروز در نشست عمومی این نهاد به تصویب رسید، واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است که گزارش مذکور حاوی ارزیابی‌هایی است که بر پایه ادعاهای بی‌اساس محافل ضدترکیه و اطلاعات نادرست شکل گرفته و با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

آنکارا همچنین مدعی شد که این گزارش در چارچوب یک دستورکار سیاسی و بر اساس رویکردهای ایدئولوژیک برخی اعضای پارلمان اروپا تدوین شده و هدف آن، تحت‌الشعاع قرار دادن فضای مثبت کنونی در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در مقطعی است که اهمیت راهبردی این روابط بیش از گذشته افزایش یافته است.

وزارت خارجه ترکیه در ادامه با انتقاد از برخی بخش‌های گزارش، تأکید کرد رویکردی که به گفته این وزارتخانه برای سازمان‌های تروریستی و جریان‌های مخالف ترکیه زمینه فراهم می‌کند، نشان‌دهنده ناتوانی پارلمان اروپا در ارائه یک چشم‌انداز راهبردی درباره آینده روابط ترکیه و اتحادیه اروپاست.

در این بیانیه همچنین آمده است که روندهای قضایی در حال جریان در ترکیه به شکلی تحریف‌شده در گزارش بازتاب یافته و اتهام‌های مطرح‌شده علیه آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، «بی‌اساس» است و از سوی دولت ترکیه به‌طور قاطع رد می‌شود.

وزارت امور خارجه ترکیه با تأکید بر استقلال دستگاه قضایی این کشور اعلام کرد: «قوه قضائیه ترکیه که یکی از ارکان اصلی حاکمیت ملی کشور است، در برابر مداخله هیچ نهاد بین‌المللی، بازیگر خارجی یا جریان سیاسی قرار ندارد. تلاش‌هایی که با انگیزه‌های سیاسی روندهای قضایی را هدف قرار می‌دهند و با اصل استقلال قوه قضائیه در تضاد هستند، قابل قبول نیستند.»

در پایان این بیانیه، آنکارا از پارلمان اروپا خواست در شرایطی که چالش‌های جهانی رو به افزایش است، رویکردی سازنده و مبتنی بر منافع مشترک در قبال روابط ترکیه و اتحادیه اروپا اتخاذ کند و به پیشبرد این روابط در مسیری مثبت کمک کند.