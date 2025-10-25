به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، «نوح ییلماز» معاون وزیر خارجه را به‌عنوان سفیر جدید آنکارا در دمشق منصوب کرد؛ اقدامی که به‌گفته‌ی منابع دیپلماتیک بخشی از چیدمان تازه‌ی کادر ارشد نمایندگی‌های خارجی ترکیه است. فیدان در نشست معرفی، تکالیف و محل مأموریت سفیران تازه‌منصوب را برای سفارتخانه‌ها و هیأت‌های دائمی این کشور در خارج تشریح کرده است.

در این چارچوب، فاروق قیماقجی، نماینده دائم ترکیه نزد اتحادیه اروپا، به‌عنوان سفیر در لوکزامبورگ منصوب شد. آیدا اونلو، مدیرکل «معرفی برون‌مرزی و امور فرهنگی»، سفیر ترکیه در مونته‌نگرو خواهد بود. همچنین بیلگین اوزکان، معاون مدیرکل «جنوب‌شرقی آسیا و اقیانوسیه»، به‌عنوان سفیر در پاپوا گینه‌نو برگزیده شد.

در سطح مأموریت‌های چندجانبه، یاپراک بالکان، مدیرکل «روابط دوجانبه (آمریکای لاتین)»، نماینده دائم جدید ترکیه نزد اتحادیه اروپا می‌شود و شبنم جنگ، مدیرکل «روابط دوجانبه (آفریقای مرکزی و غربی)»، به‌عنوان نماینده دائم ترکیه در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) منصوب شده است.

این انتصاب‌ها با هدف تقویت حضور دیپلماتیک و تعمیق تعاملات ترکیه از اروپا تا اقیانوسیه انجام می‌شود و نشان‌دهنده‌ی اولویت‌گذاری تازه آنکارا در مدیریت پرونده‌های منطقه‌ای و چندجانبه، از جمله پیگیری روندهای مرتبط با سوریه و سازوکارهای اروپایی است.

گفتنی است، پس از سقوط بشار اسد و روی کار آمدن احمد الشرع در سوریه، سفارت ترکیه در دمشق در ۱۴ دسامبر، فعالیت خود را پس از ۱۲ سال از سرگرفت. این سفارتخانه پیشتر در مارس ۲۰۱۲، و آغاز درگیری ها در سوریه، فعالیت خود را متوقف کرده بود.