موزه ورزش جاذبه ای مهم گردشگری کرمانشاه است

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی، در بازدید از موزه ورزش استان که به عنوان نخستین موزه استانی ورزش کشور شناخته می‌شود، ضمن ابراز خرسندی از مشاهده این مجموعه ارزشمند، اظهار کرد: حضور در این مکان ویژه و مشاهده این مجموعه وزین، مایه مسرت و افتخار بنده است و این موزه ویترین افتخارات و نماد تلاش‌های جوانان و پیشکسوتان این مرز و بوم است ولی تاکنون آن‌گونه که شایسته است معرفی نشده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سابقه درخشان استان در عرصه‌های ورزشی بیان کرد: کرمانشاه ید طولانی در ورزش قهرمانی دارد و افتخارات فرزندان این استان در میادین جهانی، المپیک و آسیایی ثبت شده است که وظیفه داریم از این افتخارات برای آیندگان حراست کنیم.

حبیبی در خصوص اقدامات لازم برای ارتقای وضعیت موزه ورزش کرمانشاه خاطرنشان کرد: این موزه یادگار و ماحصل زحمات بزرگان ورزش استان است و باید برای پویایی آن سه اقدام اساسی صورت گیرد و نخست، معرفی گسترده این مجموعه از طریق رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی؛ دوم، تسهیل دسترسی عمومی و گردشگران به موزه با اصلاح ساعت بازدید و طراحی محیطی جذاب برای افزایش پاخور مجموعه و سوم، تدوین پروتکل‌های تخصصی و شاخص‌گذاری دقیق برای ثبت و جانمایی مدال‌ها و افتخارات ورزشی است.

وی در همین راستا به مدیرکل ورزش و جوانان استان دستور داد تا با همفکری پیشکسوتان، شاخص‌های مشخصی را برای حضور و نمایش افتخارات در این موزه تدوین کنند و در صورت نیاز به توسعه یا ارتقا، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای تأمین منابع مالی آمادگی کامل دارند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه والای بازنشستگان و پیشکسوتان گفت: پیشرفت‌های امروز ما، ماحصل تلاش‌های دیروز این عزیزان است و مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف‌ هستند قدردان این سرمایه‌های عظیم باشند، از تجارب آن‌ها در گره‌گشایی از امور استفاده کنند و برای کاهش مشکلات درمانی و رفاهی بازنشستگان تمام توان خود را به کار گیرند.

حبیبی با بیان اینکه جلسه آینده «شورای عالی ورزش استان» در محل موزه ورزش برگزار می‌شود، بیان کرد: برای غنا بخشیدن به جلسات شورای عالی ورزش، حتماً از حضور پیشکسوتان و صاحب‌نظران این حوزه استفاده خواهیم کرد و هدف ما این است که مدیران استان با حضور در این فضا، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های بزرگ ورزش کرمانشاه، از تجربیات گران‌بهای بزرگان این عرصه بهره‌مند شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز با ارائه گزارشی از وضعیت موزه ورزش استان، گفت: این مجموعه در سال ۱۳۸۴ و همزمان با مدیریت مرحوم خسروی و در دوران استانداری وقت به بهره‌برداری رسید.

حمیدرضا عزتی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده تا سال ۱۳۹۷ هیچ استان دیگری در کشور دارای موزه ورزش فعال نبوده و استان کرمانشاه در این زمینه پیشگام محسوب می‌شود.