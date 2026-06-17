شروط آمریکا برای ادامه حمایت از کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، منابع آگاه به العربیه و الحدث اعلام کردند که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در دیدار با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، خواستار قطع کامل ارتباط این نیروها با پ.ک.ک، خروج کادرهای این گروه از مناطق کردنشین سوریه و تکمیل روند ادغام نظامی و اداری با دولت دمشق تا پایان سال جاری شده است. به گفته این منابع، واشنگتن ادامه حمایت خود از کردهای سوریه را به اجرای این شروط گره زده است.

بر اساس این دو گزارش، فرستاده ویژه آمریکا همچنین خواستار آن شده است که نیروهای مبارزه با تروریسم وابسته به SDF در عملیات‌های مشترک با نیروهای دولت سوریه در مناطق تحت کنترل دمشق مشارکت کنند.

به گفته منابع، باراک بر ضرورت تکمیل ادغام نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار ارتش سوریه تا پایان سال جاری و نیز ادغام نهادهای اداری و دولتی اداره خودگردان در مؤسسات رسمی دولت سوریه طی همین بازه زمانی تأکید کرده است.

این منابع افزوده‌اند که واشنگتن ادامه حمایت سیاسی و امنیتی خود از کردهای سوریه را به اجرای کامل این اقدامات تا پایان سال ۲۰۲۶ مشروط کرده است.

بر اساس این گزارشها، مظلوم عبدی نیز در جریان این دیدار رویکردی مثبت نسبت به خواسته‌های مطرح‌شده از سوی فرستاده آمریکا نشان داده است.

در بخش دیگری از مذاکرات، دو طرف درباره پرونده نفت نیز گفت‌وگو کردند. منابع می‌گویند رایزنی‌ها شامل ساماندهی قراردادهای شرکت‌های آمریکایی فعال در میادین نفتی شمال‌شرق سوریه و تعیین سهم مناطق کردنشین از درآمد تولید نفت در چارچوب توافق با دمشق بوده است.

به گفته این منابع، سهم اولیه مناطق کردنشین از تولید میادین نفتی حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و قرار است در آینده افزایش یابد.

همچنین دو طرف درباره طرح احداث خط لوله‌ای برای انتقال نفت از میادین عراق و پالایشگاه‌های اقلیم کردستان به پالایشگاه بانیاس در ساحل سوریه گفت‌وگو کرده‌اند. بر اساس این طرح، خط لوله از مناطق تحت کنترل کردها در شمال‌شرق سوریه عبور خواهد کرد.. این اطلاعات بر اساس گزارش منابع آگاه به شبکه‌های العربیه و الحدث منتشر شده و تاکنون از سوی آمریکا، دولت سوریه یا نیروهای سوریه دموکراتیک به طور رسمی تأیید نشده است.