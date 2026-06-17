به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری با اشاره به موفقیت در مدیریت بازار پس از اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی استان نسبت به دوره‌های مشابه گذشته در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد و در بخش تولید مرغ، جوجه‌ریزی و شکر نیز بازار در ثبات کامل است.

او با تأکید بر ظرفیت‌های استراتژیک استان تصریح کرد: آذربایجان‌غربی با تکیه بر زیرساخت‌های خود، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به هاب تأمین نهاده‌های دامی کشور دارد.

رییس جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به بارش‌های مطلوب سال زراعی جاری، خاطرنشان کرد: با تداوم این وضعیت، تولید گندم در استان نسبت به سال گذشته دو برابر خواهد شد و سایر محصولات کشاورزی نیز رشد تولید قابل توجهی خواهند داشت.