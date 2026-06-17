به گزارش کردپرس، تایلور هشدار می‌دهد که ادامه بحران سیاسی میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی و متوقف ماندن روند تشکیل دولت، نه‌تنها جایگاه کردها در داخل، بلکه روابط راهبردی اربیل و واشنگتن را نیز با خطر روبه‌رو کرده است.

رسانه تحلیلی_خبری استاندارد نوشت: ویکتوریا تایلور طی اظهاراتی اشاره می‌کند که بزرگ‌ترین تهدید برای اقلیم، نبود «صدای واحد کردی» در واشنگتن است.

او می‌گوید: «مایه تأسف است که با گذشت زمان زیادی از انتخابات، طرف‌ها هنوز به توافق سیاسی نرسیده‌اند.»

این وضعیت باعث شده آمریکا در تمدید یادداشت تفاهم همکاری با نیروهای پیشمرگه و اختصاص بودجه به این نیروها سرد شود؛ موضوعی که به گفته او تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی اقلیم به شمار می‌رود.

در خصوص بغداد، تایلور تأکید می‌کند که دولت جدید آمریکا از دولت علی زیدی حمایت می‌کند و انتظار اقدامات عملی برای مهار و کنترل گروه‌های مسلح را دارد.

او افزوده است اگر کردها با موضعی یکپارچه به بغداد نروند و از اقدامات دولت علی زیدی حمایت نکنند، در معادلات راهبردی آمریکا جایگاه گذشته را نخواهند داشت.

به گفته تایلور، انتصاب تام باراک به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق، تحول مهم دیگری است.

او باراک را فردی «عمل‌گرا و تاجرمنش» توصیف می‌کند که تنها در جایی مداخله می‌کند که منافع مستقیم آمریکا در میان باشد. پیام این رویکرد روشن است: واشنگتن دیگر خود را مسئول حل اختلافات داخلی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نمی‌داند و کردها نباید منتظر «معجزه آمریکایی» باشند.

در پایان، این مقام پیشین آمریکایی هشدار می‌دهد که دوره «حمایت بدون شرط» به پایان رسیده است. اگر حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به این بازی پرخطر ادامه دهند، در آینده‌ای نزدیک ممکن است خود را در میان فشارهای بغداد و تحولات منطقه‌ای تنها ببینند؛ بدون آن‌که کسی در واشنگتن پاسخ تماس‌های تلفنی‌شان را بدهد.