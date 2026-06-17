مخالفت واشنگتن با دیدار احتمالی مکرون و مظلوم کوبانی

به گزارش کردپرس، مظلوم عبدی (کوبانی)، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، روز چهارشنبه سفر اروپایی خود را از ایتالیا آغاز کرد؛ سفری که به گفته منابع آگاه، شامل هلند و فرانسه نیز خواهد بود و محور اصلی آن گفت‌وگو درباره روند ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی کردها با دولت دمشق، مبارزه با داعش و جلب حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از شمال‌شرق سوریه است.

بر اساس گزارش نشریه المانیتور، عبدی در پاریس احتمالاً با ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دیدار خواهد کرد و همچنین امیدوار است با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز ملاقات داشته باشد. با این حال، منابع آگاه می‌گویند دولت آمریکا با برگزاری چنین دیداری پیش از سفر احتمالی مکرون به دمشق در ماه آینده موافق نیست.

به گفته این منابع، واشنگتن نگران است که دیدار مکرون و عبدی از سوی احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، به‌عنوان قرار دادن فرمانده SDF در جایگاهی هم‌تراز با رئیس‌جمهور سوریه تلقی شود؛ اقدامی که می‌تواند روابط شکننده دمشق و کردها را تحت تأثیر قرار دهد.

منابع نزدیک به SDF تأیید کرده‌اند که دیدار عبدی با وزیر خارجه فرانسه احتمالاً روز پنجشنبه یا جمعه در پاریس انجام خواهد شد. بارو و عبدی پیش‌تر نیز در فوریه گذشته در اربیل دیدار کرده بودند و عبدی نیز در همان ماه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با مکرون گفت‌وگو کرده بود.

فرانسه در سال‌های گذشته از مهم‌ترین حامیان سیاسی کردهای سوریه بوده است. پاریس ضمن مشارکت در ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، نیروهایی را نیز در شمال‌شرق سوریه مستقر کرده بود و امانوئل مکرون بارها از همکاری با نیروهای کرد حمایت کرده است. با این حال، رئیس‌جمهور فرانسه پس از روی کار آمدن احمد الشرع نیز تلاش کرده روابط خود با دولت جدید سوریه را گسترش دهد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده به دمشق سفر کند.

بر اساس این گزارش، عبدی در دیدارهای خود با مقام‌های اروپایی درباره پیشرفت مذاکرات ادغام ساختارهای امنیتی و اداری کردها در دولت سوریه، آینده همکاری‌های ضد داعش و نیازهای اقتصادی مناطق تحت کنترل اداره خودگردان گفت‌وگو خواهد کرد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که SDF پس از درگیری‌های گسترده ماه ژانویه، بخش عمده‌ای از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده و همچنین با پایان رسمی حضور نیروهای زمینی آمریکا در شمال‌شرق سوریه در ماه آوریل، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیتی خود را از دست داده است.

سفر اروپایی مظلوم عبدی تنها یک روز پس از دیدار او در اربیل با تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق، انجام می‌شود. در این نشست، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، نیز حضور داشت. به نوشته این نشریه، بارزانی و باراک نقش مهمی در پیشبرد توافق آتش‌بس و همچنین بازنگری در چارچوب ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک و دیگر نهادهای کردی با دولت دمشق ایفا کرده‌اند و فرانسه نیز از میانجیگران این روند بوده است.