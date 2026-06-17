نمایشگاه لباس کُردی در اشنویه افتتاح شد

به گزارش کردپرس، فرماندار اشنویه، گفت: بهمناسبت هفته صنایعدستی، نمایشگاه صنایعدستی و لباس کردی با حضور ۲۰ نفر از هنرمندان اشنویه در رشتههای تراش سنگهای قیمتی، طراحی و دوخت لباس کردی، بافتنیهای سنتی، عروسکبافی، گچبری و گلدوزی در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان برپا شد.
عبدالسلام مامعزیزی افزود: هدف از این نمایشگاه ایجاد فضای همدلی و نشاط ، معرفی ظرفیتهای زنان در عرصه کارآفرینی و صنایعدستی، ترویج فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی و صنایعدستی ایرانی و پیوند ارزشهای فرهنگی با فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی است.
او بیان کرد: توجه به نیازهای اجتماعی زنان و فراهمسازی فضاهای امن، سالم و متناسب با شان خانوادهها و نیز فراهم ساختن زمینه اشتغال و مشاغل خانگی و ... از اولویتهای دولت چهاردهم است.
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