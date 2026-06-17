به گزارش کردپرس؛ بهرام درویشی با اشاره به ضوابط ابلاغی وزارت نیرو اظهار کرد: در چارچوب قوانین مرتبط با توزیع عادلانه آب و دستورالعملهای وزارت نیرو، امکان واگذاری حق انتفاع اراضی ساماندهیشده حاشیه رودخانهها از طریق قراردادهای اجاره بستر فراهم شده است. بر همین اساس، جلسات متعددی میان شرکت آب منطقهای کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه برگزار شده و فرآیند نهاییسازی چارچوبهای قراردادی در دست انجام است.
وی افزود: محدوده مورد نظر حدود چهار کیلومتر از اراضی ساماندهیشده حاشیه رودخانه قرهسو را شامل میشود که از میدان امام حسین(ع) تا پل واقع در بزرگراه امام خمینی(ره) امتداد دارد. بر اساس این قرارداد، شهرداری کرمانشاه مسئولیت نگهداری، مدیریت و بهرهبرداری از این محدوده را بر عهده خواهد داشت تا زمینه استفاده مطلوب شهروندان از ظرفیتهای موجود فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به اهداف این واگذاری تصریح کرد: بهرهبرداری و نگهداری منسجم از محدوده ساماندهیشده حاشیه رودخانه قرهسو میتواند نقش مؤثری در حفظ سرمایهگذاریهای انجامشده، ارتقای کیفیت منظر شهری، زیباسازی محیط و صیانت از فضاهای عمومی ایفا کند. این اقدام ضمن کمک به ساماندهی هرچه بیشتر حاشیه رودخانه، امکان استفاده مطلوبتر شهروندان از این ظرفیت ارزشمند شهری را فراهم خواهد کرد.
درویشی ادامه داد: هدف از واگذاری حق انتفاع این محدوده، ایجاد بستر مناسب برای نگهداری مستمر، ارائه خدمات عمومی و بهرهمندی شهروندان از فضایی ایمن، پاکیزه و مناسب برای حضور خانوادهها است. مدیریت یکپارچه این فضا میتواند ضمن افزایش سرزندگی و نشاط اجتماعی، زمینه توسعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی متناسب با ضوابط قانونی را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه مالکیت بستر و اراضی رودخانه همچنان در اختیار وزارت نیرو باقی میماند، خاطرنشان کرد: آنچه در این فرآیند واگذار میشود صرفاً حق انتفاع و بهرهبرداری در چارچوب ضوابط قانونی است و هرگونه اقدام در این محدوده باید مطابق مقررات مربوطه و با حفظ کارکردهای اصلی رودخانه انجام شود. حضور مستمر بهرهبردار و نگهداری اصولی از این فضا علاوه بر حفاظت از تأسیسات و سازههای اجراشده، میتواند به ارتقای امنیت محیط، افزایش احساس آرامش و اطمینان خانوادهها و بهبود کیفیت استفاده شهروندان از این محدوده کمک کند.
وی همچنین با اشاره به برنامههای مرتبط با بهبود شرایط زیستمحیطی رودخانه قرهسو اظهار داشت: همزمان با اقدامات ساماندهی، پروژههای جمعآوری و انتقال فاضلاب نیز توسط دستگاههای متولی در حال پیگیری است و شرکت آب و فاضلاب برنامه دارد ورودیهای فاضلاب به رودخانه را از طریق خطوط انتقال به سمت تأسیسات تصفیه هدایت کند تا شرایط زیستمحیطی این رودخانه بیش از پیش بهبود یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در پایان با اشاره به جایگاه رودخانه قرهسو در هویت طبیعی و شهری کرمانشاه گفت: این رودخانه یکی از سرمایههای ارزشمند شهر به شمار میرود و حفاظت، نگهداری و بهرهبرداری مناسب از آن نیازمند همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت شهروندان است. امیدواریم با تکمیل فرآیندهای قانونی، زمینه بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیت عمومی، ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان در حاشیه قرهسو بیش از پیش فراهم شود.
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