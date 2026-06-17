به گزارش کردپرس، هوشیار سیویلی، مسئول دفتر روابط خارجی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد اختلاف اصلی میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی بر سر تقسیم پستهاست و نه برنامه اداره حکومت.
او در گفتوگویی با شبکه «روداو» گفت اگر خودمان نتوانیم مشکلات را حل کنیم، نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری قادر به حل آن برای ما نخواهند بود.
به گفته او، کشورهای دوست از طرفهای سیاسی اقلیم خواستهاند هرچه سریعتر به توافق برسند، زیرا ادامه این وضعیت تأثیر منفی بر جایگاه اقلیم کردستان در سطح بینالمللی و روابط آن با بغداد گذاشته است.
سیویلی همچنین درباره دستور کار نشستهای تام باراک گفت که فرستاده ویژه آمریکا در دیدار با مقامهای ارشد اقلیم کردستان، موضوع تشکیل دولت را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
او تأکید کرد که اکنون اختلافها بر سر چند پست مهم باقی مانده که اتحادیه میهنی خواهان آنهاست و تاکنون توافقی درباره آنها حاصل نشده است.
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