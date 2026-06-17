وقوع مهاجرت معکوس در ۱۹۶ روستای کردستان

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه بازنگری طرح های هادی روستایی استان که در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان برگزار شد، بر ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت ها و بازنگری اصولی طرح های هادی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم آمارهای سال ۱۴۰۵ و سال های آینده، روند افزایشی مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت به روستاهای استان را نشان دهد؛ موضوعی که می تواند بیانگر اثربخشی برنامه های توسعه ای و زیرساختی در مناطق روستایی باشد.

وی با اشاره به وقوع مهاجرت معکوس در ۱۹۶ روستای استان، اظهار کرد: این روند حاصل اجرای طرح ها، برنامه ها و سیاست گذاری های نظام مدیریتی استان طی دو دهه گذشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین از اجرای فرایند بازنگری طرح هادی در ۱۳۹ روستای استان با استفاده از اعتبارات ملی و استانی خبر داد و افزود: بازنگری طرح های هادی با هدف ترسیم چشم انداز توسعه روستایی و بر اساس اولویت های اعلامی فرمانداران در سطح استان در حال انجام است.

حبیبی با تأکید بر لزوم توجه به نیازها و مطالبات واقعی ساکنان روستاها، ادامه داد: تصمیم گیری ها باید به گونه ای باشد که هم حقوق عمومی مردم و هم حقوق دولت به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی رعایت الزامات فنی در بازنگری طرح های هادی را ضروری دانست و یادآور شد: در بازنگری این طرح ها باید مؤلفه هایی همچون سلسله مراتب حرکتی، عرض معابر، کاربری موجود اراضی، ضوابط ساخت وساز و نیازهای آینده روستاها به صورت دقیق مدنظر قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، در جلسه یادشده بازنگری طرح هادی پنج روستای شهرستان مریوان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کلیات طرح روستاهای هلیزآباد، اسکول، نچی و جانوره به تصویب رسید و بررسی طرح روستای دره تفی برای انجام بازدید میدانی و طرح مجدد در کمیته کارشناسی به زمان دیگری موکول شد.