سفر مظلوم کوبانی به ایتالیا و فرانسه

به گزارش کردپرس، منابع آگاه به رسانه‌های آمارجی و نیومدیا24 اعلام کردند که مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در چارچوب یک سفر دیپلماتیک اروپایی راهی ایتالیا و فرانسه شده است که محور اصلی آن گفت‌وگو درباره روند ادغام نیروهای تحت رهبری کردها در ساختارهای جدید سوریه و پیگیری توافقات میان SDF و دمشق عنوان شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عبدی پس از دیدار با تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، در اربیل، شامگاه سه‌شنبه وارد رم شد. او قرار است در ایتالیا با مقام‌های وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع این کشور دیدار کند و سپس برای ادامه رایزنی‌ها راهی پاریس شود.

منابع مطلع می‌گویند در دیدارهای عبدی با مقام‌های ایتالیایی و فرانسوی، اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت موقت سوریه، روند ادغام نهادهای نظامی و امنیتی شمال و شرق سوریه در ساختار دولت جدید و همچنین چشم‌انداز همکاری و هماهنگی میان طرف‌های مختلف سوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مذاکرات میان اداره خودگردان شمال و شرق سوریه و دمشق وارد مرحله‌ای حساس شده است. آینده مناطق کردنشین، نحوه ادغام نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به اداره خودگردان و میزان اختیارات ساختارهای محلی در چارچوب سوریه جدید، از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث میان دو طرف به شمار می‌رود.

رایزنی‌های اخیر دیپلماتیک مسئولان اداره خودگردان و فرماندهی SDF نیز نشان‌دهنده تلاش برای جلب حمایت و هماهنگی بازیگران بین‌المللی در مسیر اجرای توافقات و تعیین چارچوب سیاسی و امنیتی آینده شمال و شرق سوریه است.