کمبود سرانه آموزشی در مرکز کردستان به یک بحران جدی تبدیل شده است

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در آیین آغاز اجرای طرح شهید عجمیان ویژه بهسازی و شاداب سازی مدارس کم برخوردار، با اشاره به وضعیت نامناسب فضاهای آموزشی در مرکز استان کردستان، بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های دولتی، مردمی و خیرین برای جبران عقب ماندگی های آموزشی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: پایین بودن سرانه های آموزشی در شهرستان سنندج سال هاست به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان تبدیل شده و وضعیت فضاهای آموزشی در برخی مناطق حاشیه ای و کم برخوردار از کمبود ساده عبور کرده و به یک بحران جدی رسیده است.

فرماندار سنندج با اشاره به تراکم بالای دانش آموزان در برخی مناطق، افزود: در منطقه دوشان با بیش از یک هزار و ۳۷۰ دانش آموز دوره ابتدایی، تنها یک مدرسه به صورت دوشیفته فعالیت می کند و در مقطع متوسطه دوم نیز فضای آموزشی مناسبی برای دانش آموزان وجود ندارد که این موضوع عمق مشکلات موجود را نشان می دهد.

سجادی اجرای طرح هایی نظیر شهید عجمیان را گامی مؤثر در رفع بخشی از مشکلات مدارس دانست و ادامه داد: هرچند بهسازی و شاداب سازی مدارس اقدامی ارزشمند است، اما نباید از کمبود جدی فضاهای آموزشی غافل شد و لازم است برای توسعه زیرساخت های آموزشی شهرستان برنامه ریزی ویژه ای صورت گیرد.

وی همچنین از طولانی شدن روند تکمیل برخی پروژه های آموزشی انتقاد کرد و یادآور شد: پروژه ۱۸ کلاسه نایسر با وجود پیشرفت فیزیکی مناسب، سال ها به دلیل اختلافات اجرایی و مالی بلاتکلیف مانده است؛ در حالی که بهره برداری از آن می توانست بخش مهمی از مشکلات آموزشی این منطقه را برطرف کند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه مرکز استان در بسیاری از شاخص های توسعه ای با کمبود مواجه است، بیان کرد: سنندج در حوزه هایی همچون سرانه آموزشی، ورزشی، فرهنگی و حتی راه های روستایی با کاستی های جدی روبه رو است و جبران این عقب ماندگی ها نیازمند تصمیم گیری های ویژه و عادلانه در سطح ملی و استانی است.

سجادی با قدردانی از مشارکت گروه های جهادی، بسیج، آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز، نقش مردم را در توسعه زیرساخت های آموزشی بسیار مهم دانست و گفت: هیچ تحول ماندگاری بدون مشارکت مردم و خیرین امکان پذیر نیست و باید زمینه حضور و مشارکت بیشتر آنان فراهم شود.

وی همچنین بر تقویت ساختار انجمن خیرین مدرسه ساز تأکید کرد و افزود: برای جذب بیشتر خیرین باید بسترهای لازم فراهم و جایگاه آنان به درستی تکریم شود تا بتوان از ظرفیت های مردمی در توسعه مدارس بهره گرفت.

بر اساس این گزارش، در قالب طرح شهید عجمیان، دو هزار مدرسه در استان کردستان تعمیر، بهسازی و شاداب سازی می شود که از این تعداد، ۵۲۴ کلاس درس در شهرستان سنندج با مشارکت گروه های جهادی، دانش آموزان و داوطلبان مردمی تحت پوشش این طرح قرار گرفته است.