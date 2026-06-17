به گزارش کردپرس، هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد اخبار مربوط به موافقت حزب دمکرات برای واگذاری وزارت داخله به اتحادیه میهنی صحت ندارد و تاکنون هیچ بحثی در این خصوص مطرح نشده است.
او با اشاره به ابتکار بارزانی برای پیشبرد گفتوگوها گفت هدف از این ابتکار آن است که اختلافها و مباحث مطرحشده در شبکههای اجتماعی به میز گفتوگو منتقل شود.
هورامی تأکید کرد کانالهای ارتباطی میان دو حزب هرگز قطع نشده و همچنان ادامه دارد، هرچند تاکنون نتیجه مشخص و ملموسی حاصل نشده است.
به گفته او، انتظار میرفت اتحادیه میهنی با رویکرد مثبتتری به ابتکار بارزانی پاسخ دهد.
عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات همچنین از جنبش نسل نو انتقاد کرد و گفت مردم کردستان باید از این جریان بپرسند چرا با وجود آنکه ریاست سِنی پارلمان را در اختیار دارد، روند انتخاب هیئترئیسه پارلمان را پیش نمیبرد.
او درباره توافق میان اتحادیه میهنی و نسل نو نیز اظهار داشت این توافق را نمیتوان یک توافق سیاسی دانست و آن را «توافق زندان» توصیف کرد.
هورامی گفت اگر قرار بود چنین ائتلافی شکل بگیرد، باید پیش از انتخابات و زمانی که اتحادیه میهنی ۳۹ کرسی در اختیار داشت انجام میشد.
وی در پایان تأکید کرد حزب متبوعش تنها با اتحادیه میهنی وارد مذاکره میشود و تصمیمهای احتمالی اتحادیه میهنی درباره سهمدادن به نسل نو در پستهای دولتی، ارتباطی به حزب دمکرات ندارد.
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