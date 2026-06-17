۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

مظللوم عبدی درباره دیدار با توماس باراک و نچیروان بارزانی:

درباره ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت دمشق گفت‌وگو کردیم

درباره ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت دمشق گفت‌وگو کردیم

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF از توافق و رایزنی با نماینده ویژه ترامپ و رئیس اقلیم کردستان درباره ادغام نیروهای SDF در ساختار دولت موقت سوریه و حمایت از روند سیاسی این کشور خبر داد.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در توئیتی از دیدار خود با «توماس باراک» نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق و «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در اربیل خبر داد و تاکید کرد طرفین درباره ادغام نیروهای SDF و مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختار دولت موقت سوریه و روند اجرای توافقات سیاسی گفت‌وگو کردند.

«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در توئیتی که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، از دیدار خود با نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق و همچنین رئیس اقلیم کردستان عراق در اربیل خبر داد.

مظلوم عبدی اعلام کرد که در این نشست درباره مجموعه‌ای از مسائل مهم سیاسی و امنیتی گفت‌وگو کرده است.

بر اساس اظهارات فرمانده کل SDF، یکی از محورهای اصلی این دیدار بررسی گام‌های مورد توافق برای ادغام SDF و ساختار مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در چارچوب دولت موقت سوریه بوده است. طرفین همچنین درباره روند اجرای توافقات موجود و راهکارهای تقویت فرآیند سیاسی و ثبات در سوریه تبادل نظر کردند.

عبدی در ادامه تأکید کرد که در این نشست بر حمایت از تلاش‌های مقابله با تروریسم و پیشبرد یک راه‌حل سیاسی جامع برای بحران سوریه نیز تأکید شد؛ راه‌حلی که مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های جامعه سوریه در ساختار حکومت و تعیین آینده کشور را تضمین کند.

فرمانده کل SDF همچنین به نقش اقلیم کردستان عراق در تقویت ثبات منطقه‌ای و ایجاد گفت‌وگو میان طرف‌های مختلف اشاره کرد و گفت که این نقش می‌تواند در خدمت امنیت، آرامش و صلح در منطقه باشد.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که مذاکرات و رایزنی‌ها درباره آینده ساختار سیاسی سوریه، نحوه ادغام نیروهای محلی در نهادهای دولتی و همچنین مبارزه با بقایای گروه‌های تروریستی همچنان از مهم‌ترین پرونده‌های منطقه به شمار می‌رود.

درباره ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت دمشق گفت‌وگو کردیم

کد مطلب 2796421

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