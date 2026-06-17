به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در توئیتی از دیدار خود با «توماس باراک» نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق و «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در اربیل خبر داد و تاکید کرد طرفین درباره ادغام نیروهای SDF و مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختار دولت موقت سوریه و روند اجرای توافقات سیاسی گفت‌وگو کردند.

«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در توئیتی که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، از دیدار خود با نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق و همچنین رئیس اقلیم کردستان عراق در اربیل خبر داد.

مظلوم عبدی اعلام کرد که در این نشست درباره مجموعه‌ای از مسائل مهم سیاسی و امنیتی گفت‌وگو کرده است.

بر اساس اظهارات فرمانده کل SDF، یکی از محورهای اصلی این دیدار بررسی گام‌های مورد توافق برای ادغام SDF و ساختار مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در چارچوب دولت موقت سوریه بوده است. طرفین همچنین درباره روند اجرای توافقات موجود و راهکارهای تقویت فرآیند سیاسی و ثبات در سوریه تبادل نظر کردند.

عبدی در ادامه تأکید کرد که در این نشست بر حمایت از تلاش‌های مقابله با تروریسم و پیشبرد یک راه‌حل سیاسی جامع برای بحران سوریه نیز تأکید شد؛ راه‌حلی که مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های جامعه سوریه در ساختار حکومت و تعیین آینده کشور را تضمین کند.

فرمانده کل SDF همچنین به نقش اقلیم کردستان عراق در تقویت ثبات منطقه‌ای و ایجاد گفت‌وگو میان طرف‌های مختلف اشاره کرد و گفت که این نقش می‌تواند در خدمت امنیت، آرامش و صلح در منطقه باشد.