مبارزه با آفت سن مضر غلات در ۳۲۳ هزار هکتار از مزارع کردستان انجام شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی از اجرای عملیات مبارزه با آفت سن مضر غلات در مزارع گندم و جو استان خبر داد و گفت: تاکنون عملیات کنترل این آفت در سطح ۳۲۳ هزار هکتار از اراضی غلات استان انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت کنترل به موقع این آفت، افزود: سن مضر غلات مهم ترین عامل خسارت زا در مزارع گندم و جو به شمار می رود و در صورت عدم کنترل مناسب، می تواند خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی و اقتصاد استان وارد کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به سطح زیر کشت غلات در سال زراعی جاری، اظهار کرد: امسال ۷۲۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم و جو اختصاص یافته است و با توجه به قرار گرفتن مزارع در مراحل پایانی رشد و نزدیک شدن به فصل برداشت، اجرای دقیق و به موقع عملیات مبارزه با آفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نقشبندی درباره مراحل اجرای این طرح، ادامه داد: مبارزه شیمیایی با سن مضر غلات در دو مرحله انجام می شود که در مرحله نخست، عملیات مبارزه با سن مادر تاکنون در بیش از ۳۰۳ هزار هکتار از مزارع استان اجرا شده است.

وی یادآور شد: مرحله دوم که مربوط به مبارزه با پوره سن است، تاکنون در بیش از ۲۰ هزار هکتار از مزارع آغاز شده و با جدیت ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به حضور مستمر کارشناسان این سازمان در عرصه های کشاورزی، بیان کرد: کارشناسان فنی جهاد کشاورزی به صورت تمام وقت و حتی در روزهای تعطیل در مزارع حضور دارند و خدمات فنی و نظارتی تا آغاز کامل برداشت محصولات بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

نقشبندی همچنین بر همکاری کشاورزان در اجرای این عملیات تأکید کرد و گفت: از گندمکاران استان درخواست می شود با انجام به موقع عملیات مبارزه و همکاری با کارشناسان پهنه، نسبت به حفظ کمیت و کیفیت گندم تولیدی اقدام کنند.