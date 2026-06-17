بودجه ١.٤ همتی شهرداری مهاباد به تصویب رسید

به گزارش کردپرس، بابک رستم‌پور، در جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد اظهار کرد: از این بودجه، ۵۴ درصد به طرح‌های عمرانی و ۴۶ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است.

او ادامه داد: درآمد شهرداری در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۲۸۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد رشد داشته است

شهردار مهاباد همچنین از اعمال افزایش حقوق به میزان ۶۰ درصد احکام کارگری از ابتدای سالجاری خبر داد و گفت: بخشی از درآمدهای شهرداری نیز به میزان ۳۳ درصد از محل ارزش افزوده (اداره دارایی و امور مالیاتی ) و بند (الف) و (ب) ماده ۳۹ تأمین شده است.

رستم پور بیان کرد: در حوزه شهرسازی نیز طی سه‌ماهه نخست سال، ۱۷۶ فقره پروانه ساختمانی صادر و در راستای اجرای سیاست‌های دولت برای طرح ملی مسکن حدود چهارصد واحد از طرح نهضت ملی مسکن در مرحله صدور برگ ضوابط و پروانه ساختمانی است

او با اشاره به اولویت‌های عمرانی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد که تمرکز شهرداری بر تکمیل پروژه‌های شروع شده از سال گذشته شامل کمربندی آزادگان ، کمربندی آرامستان مجموعا به طول پنج کیلومتر که در حال آماده‌سازی قرار دارند. همچنین اجرای طرح‌های ترافیکی و اصلاح هندسی میادین و تقاطع‌ها بر اساس مصوبات شورای ترافیک به عنوان یکی از محورهای اصلی پروژه‌های عمرانی شهرداری در نیمه نخست سال است/.





