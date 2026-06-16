عمار حکیم: ساماندهی حشد الشعبی، مقدمه ساماندهی پیشمرگه است

به گزارش کردپرس، عمار حکیم رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی، پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف سیاسی «ستونی» را مطرح کرد که شامل شیعه، سنی و کُرد باشد.

او همچنین اعلام کرد ساماندهی حشد الشعبی می‌تواند مقدمه‌ای برای ساماندهی پیشمرگه نیز باشد؛ به‌گونه‌ای که هر دو نهاد به مرجعیت رسمی نظامی وابسته باشند و به اشخاص و جریان‌ها متکی نباشند.

عمار حکیم پیشنهاد تشکیل این ائتلاف سیاسی را مطرح کرد و توضیح داد که این پروژه می‌تواند از طریق تفاهم‌های پیش از انتخابات به راه‌حلی مؤثر تبدیل شود، اما اجرای آن به زمان بیشتری نیاز دارد؛ هرچند نشانه‌هایی از نزدیک شدن دیدگاه‌ها میان این نیروها وجود دارد.

او این اظهارات را در جریان یک نشست گفت‌وگوی گسترده و در حاشیه افتتاح دفتر بنیاد جلال طالبانی در بغداد مطرح کرد.

عمار حکیم در بخش دیگری از سخنانش بر شعار «انحصار سلاح در دست دولت» به‌عنوان یک اصل قانونی، دستوری و مورد تأکید مرجعیت تأکید کرد و از نحوه تعامل گروه‌های مسلح با این پرونده نیز تمجید کرد.

او همچنین خواستار تعیین تکلیف وزارتخانه‌های باقی‌مانده در دولت عراق شد و تأکید کرد که چارچوب هماهنگی اختیارات لازم را برای تکمیل این روند به نخست‌وزیر داده تا از طریق گفت‌وگو با نیروهای سیاسی مرتبط، پیش از هر سفر خارجی، دولت تکمیل شود.

عمار حکیم درباره پیشمرگه نیز گفت پیشمرگه همانند حشد الشعبی یک نهاد رسمی است و ساماندهی وضعیت حشد الشعبی می‌تواند مسیر طبیعی برای ساماندهی پیشمرگه و اتصال آن به مرجعیت نظامی رسمی باشد.