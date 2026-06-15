کردپرس
روزنامه «النهار» لبنان در گزارشی اعلام کرد سفر پیشبینیشده علی زیدی، نخستوزیر عراق، به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید فراتر از یک دیدار تشریفاتی است و در شرایطی حساس و پیچیده در سطح منطقه انجام میشود.
بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی گفتوگوها، موضوع گروههای مسلح و سازوکار جمعآوری سلاح در چارچوب حاکمیت دولت خواهد بود؛ اقدامی که با هدف تقویت اقتدار نهادهای رسمی و پایان دادن به پدیده سلاح خارج از چارچوب قانون دنبال میشود.
زیدی در این دیدارها بر سیاست بیطرفی عراق و دور نگه داشتن کشور از رقابت محورهای منطقهای و بینالمللی تأکید خواهد کرد؛ سیاستی که با هدف حفظ ثبات امنیتی و اقتصادی عراق در برابر پیامدهای احتمالی تحولات منطقه دنبال میشود.
در بخش اقتصادی، این سفر اهمیت ویژهای برای تثبیت نظام بانکی و مالی عراق و تضمین تداوم دسترسی بازارهای این کشور به دلار دارد. همچنین قرار است درباره اصلاحات اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت نیز گفتوگو شود.
دولت عراق از طریق این سفر در تلاش است توجه شرکتهای بزرگ آمریکایی را برای سرمایهگذاری در بخشهای انرژی، گاز، برق و زیرساخت جلب کند؛ حوزههایی که از نگاه بغداد نقش کلیدی در توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی دارند.
در پرونده امنیتی نیز موضوع توسعه توان نیروهای عراقی، تجهیز نظامی و تبادل اطلاعات امنیتی برای جلوگیری از بازگشت تروریسم و حفاظت از مرزهای کشور در دستور کار قرار خواهد داشت.
در سطح پارلمانی نیز درخواست شده این سفر به دستاوردهای ملموس منجر شود؛ به گونهای که نتایج آن در پروژههای خدماتی و تثبیت بازار نمایان شود و عراق را از تبدیل شدن به عرصه رقابت قدرتهای بزرگ دور نگه دارد.
این در حالی است که قرار است علی زیدی در آیندهای نزدیک در سفری رسمی راهی آمریکا شود و هیأتی از بازرگانان عراقی نیز او را همراهی کنند. هدف این سفر، گسترش فرصتهای سرمایهگذاری مشترک میان دو کشور اعلام شده است.
پیشتر در ۳۰ آوریل سال جاری، دونالد ترامپ در تماس تلفنی با علی زیدی از او برای سفر به واشنگتن دعوت کرده و گفته بود دولت او میتواند آیندهای روشنتر و بهتر برای عراق رقم بزند.
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