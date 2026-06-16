به گزارش کردپرس، فایق مزوری، نماینده دولت اقلیم کردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، در گفت‌وگو با پایگاه رسمی حزب دمکرات گفت: در دیدار با هیئت نظامی عراق که به اربیل سفر کرده بود، درباره استقرار سامانه دفاع پهپادی و جلوگیری از تکرار حملات به اقلیم کردستان گفت‌وگو شده تا شرکت‌ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

او افزود انتظار می‌رود این دیدارها در آینده نیز ادامه پیدا کند تا بر سر سازوکاری مشترک توافق حاصل شود و به شرکت‌ها و میادین نفتی اطمینان داده شود که حملات دوباره تکرار نخواهد شد؛ همچنین این روند در راستای تقویت هماهنگی و همکاری میان نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق دنبال می‌شود.