۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱

در سی وسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری؛

دکتر «کیومرث حبیبی» به عنوان استاد برگزیده کشوری معرفی شد

دکتر «کیومرث حبیبی» به عنوان استاد برگزیده کشوری معرفی شد

سرویس کردستان - در سی وسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان به عنوان استاد نمونه کشوری، معرفی و تجلیل شد.

به گزارش کرد پرس، سی وسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه، با حضور دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و جمعی از رؤسای دانشگاه های کشور و استادان برجسته، به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این رویداد ملی، از برترین های حوزه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور با اهدای لوح، تقدیر شد.

دکتر کیومرث حبیبی استاد تمام رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان در این آیین به عنوان استاد نمونه کشوری معرفی و تقدیر شد.

این آیین به منظور ارج نهادن به جایگاه رفیع استادان و تبیین نقش محوری آنان در پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی نظام آموزش عالی کشور برگزار شد.

کد مطلب 2796305

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