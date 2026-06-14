دکتر «کیومرث حبیبی» به عنوان استاد برگزیده کشوری معرفی شد

به گزارش کرد پرس، سی وسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه، با حضور دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و جمعی از رؤسای دانشگاه های کشور و استادان برجسته، به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این رویداد ملی، از برترین های حوزه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور با اهدای لوح، تقدیر شد.

دکتر کیومرث حبیبی استاد تمام رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان در این آیین به عنوان استاد نمونه کشوری معرفی و تقدیر شد.

این آیین به منظور ارج نهادن به جایگاه رفیع استادان و تبیین نقش محوری آنان در پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی نظام آموزش عالی کشور برگزار شد.