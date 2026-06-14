تعیین سطح حفاظتی غارهای کرمانشاه توسط کارگروه ملی غارشناسی

به گزارش کردپرس، این نشست تخصصی با حضور علیرضا نجیمی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیطزیست، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه و جمعی از کارشناسان ذیربط با محوریت ساماندهی غارهای منحصربهفرد استان کرمانشاه برگزار شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان در اینباره گفت: تعیین درجهبندی غارها و طرح حفاظتی غار قوری قلعه دو پارامتری بود که در جلسه امروز بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه، آخرین یافتههای اکتشافی و زیستمحیطی غارهای پرآو، قوریقلعه، کاوات و نسترن مورد بررسی قرار گرفت تا بر اساس حساسیتهای اکولوژیک و ساختار زمینشناختی، درجه حفاظتی آنها نهایی شود.
این مقام مسئولسعید دزفولی نژاد اظهار کرد: با توجه به اهمیت گردشگری و اکولوژیک غار قوریقلعه، تمهیدات لازم در خصوص تدوین و اجرای طرح جامع حفاظتی این غار مورد بحث قرار گرفت.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: پیشگیری از آسیب به قندیلها، حفظ حیات زیستمندان غار و ... از جمله موارد تأکیدی در این طرح بود.
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