حضور گسترده پناهجویان کُرد سوری در اقلیم کردستان عراق

به گزارش کردپرس، بر اساس داده‌های جدید آژانس پناهندگان سازمان ملل، عراق در حال حاضر میزبان ۳۵۰ هزار و ۲۳۲ پناهجو است که بخش عمده‌ای از آنان در اقلیم کردستان عراق مستقر شده‌اند. از این تعداد، ۲۸۱ هزار و ۶۴۶ نفر، معادل ۸۰.۴ درصد، در سه استان اربیل، دهوک و سلیمانیه زندگی می‌کنند؛ به صورتی که این مناطق به کانون اصلی اسکان آوارگان و پناهجویان در شمال عراق تبدیل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از این جمعیت را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند که طی سال‌های گذشته در پی جنگ داخلی سوریه و تحولات شمال این کشور، به اقلیم کردستان عراق پناه آورده‌اند. در کنار آنان، شمار کمتری از کردهای ایران و ترکیه نیز در این مناطق حضور دارند، اما وزن جمعیتی اصلی همچنان با پناهجویان کرد سوری است که در کمپ‌ها و سکونتگاه‌های شهری اقلیم پراکنده شده‌اند.

در سطح استان‌ها، اربیل بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. ۱۴۹ هزار و ۲۱۱ پناهجو، معادل ۵۳ درصد کل پناهجویان اقلیم، در این استان سکونت دارند. دهوک با ۹۲ هزار و ۳۵۳ نفر (۳۲.۸ درصد) در رتبه دوم قرار دارد و سلیمانیه نیز میزبان ۴۰ هزار و ۸۲ پناهجو (۱۴.۲ درصد) است.

تمرکز بالای پناهجویان، به‌ویژه کردهای سوریه، در اقلیم کردستان عراق طی سال‌های اخیر این منطقه را به یکی از مهم‌ترین مراکز اسکان بلندمدت آوارگان سوری در خاورمیانه تبدیل کرده است؛ وضعیتی که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی قابل توجهی برای استان‌های اقلیم به همراه داشته است.