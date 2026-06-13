فرد سقوط کرده از ارتفاعات قندیل نجات یافت

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۰۹:۲۰ روز جمعه ۲۲ خرداد ماه گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک نفر در ارتفاعات قندیل روستای بادین آباد پیرانشهر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.



او افزود: نجاتگران هلال احمر پیرانشهر پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.



محبوبی بیان کرد: پس از ۷ ساعت پیمایش در مسیر صعب‌العبور کوهستان، نجاتگران به فرد مصدوم دست یافته و با کمک نیروهای مردمی مصدوم را به منطقه امن انتقال و تحویل عوامل اورژانس دادند.





