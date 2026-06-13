۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۹

فرد سقوط کرده از ارتفاعات قندیل نجات یافت

فرد سقوط کرده از ارتفاعات قندیل نجات یافت

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: پس از ۷ ساعت تلاش بی‌وقفه؛ مصدوم سقوط کرده از ارتفاع در ارتفاعات قندیل پیرانشهر نجات یافت.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۰۹:۲۰ روز جمعه ۲۲ خرداد ماه گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک نفر در ارتفاعات قندیل روستای بادین آباد پیرانشهر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

او افزود: نجاتگران هلال احمر پیرانشهر پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی بیان کرد: پس از  ۷ ساعت پیمایش در مسیر صعب‌العبور کوهستان، نجاتگران به فرد مصدوم دست یافته و با کمک  نیروهای مردمی مصدوم را به منطقه امن انتقال و تحویل عوامل اورژانس دادند.


 

کد مطلب 2796277

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