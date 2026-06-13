۴۴ طرح کشاورزی در کردستان به بهره برداری می رسد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: این طرح ها در حوزه های آب و خاک، صنایع کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی، باغبانی، گلخانه و طیور اجرا شده و در راستای توسعه صنایع تبدیلی، جذب سرمایه گذاری و بهره گیری از فناوری های نوین به بهره برداری می رسند.

وی افزود: افتتاح این طرح ها ضمن تقویت زیرساخت های بخش کشاورزی، زمینه افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت های جدید اشتغال در استان را فراهم خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به سیاست های حمایتی این بخش، اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و رفع موانع اداری با هدف جذب سرمایه گذاران و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی با جدیت دنبال می شود.

نقشبندی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از اولویت های این سازمان برشمرد و ادامه داد: افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و ارتقای بهره وری تولید از مهم ترین اهداف اجرای این طرح ها است.

وی با تأکید بر نقش فناوری در توسعه کشاورزی، یادآور شد: حمایت از شرکت های دانش بنیان و استفاده از فناوری های نوین می تواند به کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی منجر شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان توسعه سامانه های نوین آبیاری، احداث سردخانه ها، نوسازی ماشین آلات کشاورزی و برنامه ریزی برای کشاورزی فراسرزمینی را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و بیان کرد: این اقدامات در راستای تأمین محصولات راهبردی و تقویت امنیت غذایی کشور دنبال می شود.