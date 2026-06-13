۲.۳ همت ارز بازنگشته از فعال اقتصادی در کردستان به خزانه دولت بازگشت

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی رصد و پایش مستمر فعالیت های اقتصادی و تجاری در استان، وضعیت تعهدات ارزی یکی از دارندگان کارت بازرگانی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی های تخصصی نشان داد این فرد پس از استفاده از کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی و انجام فعالیت های تجاری، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۱۷۶ یورو اقدام نکرده و ارز حاصل از فعالیت های تجاری را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده است.

فرمانده انتظامی کردستان اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات و با هماهنگی مرجع قضایی، متهم ملزم به انجام تعهدات قانونی شد و در نتیجه اقدامات انجام شده، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال از طریق واردات و عودت ارز به بانک، به حساب خزانه دولت بازگشت.

سردار الهی با اشاره به معرفی متهم به دستگاه قضایی، ادامه داد: مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و افرادی که با عدم ایفای تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور آسیب می زنند، از اولویت های پلیس امنیت اقتصادی است و این موضوع با جدیت دنبال می شود.