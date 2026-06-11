تقدیر معاون سیاسی وزیر کشور از عملکرد فرماندار کرمانشاهیِ پایتخت

به گزارش کردپرس، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، در دیدار با حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های جهادی و مؤثر وی در عرصه مدیریت و راهبری امور شهرستان تهران تقدیر به عمل آورد.

زینی‌وند در این لوح از خدمات و اقدامات فرماندار تهران در شرایط حساس کشور و مقابله با توطئه‌ها و فشارهای دشمنان علیه ملت ایران قدردانی کرده و نقش مؤثر وی در پیشبرد امور، خدمت‌رسانی به شهروندان پایتخت و تحقق اهداف نظام را مورد تأکید قرار داده است.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با تقدیر از مدیریت، برنامه‌ریزی و اهتمام فرماندار تهران در فراهم‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات الکترونیک هفتمین دوره شوراهای اسلامی، اقدامات صورت‌گرفته را نشانه دقت، تعهد و تجربه مدیریتی وی در جایگاه ریاست هیأت اجرایی حوزه انتخابیه تهران دانست و بر تداوم این رویکرد در مسیر اجرای مطلوب فرآیندهای انتخاباتی تأکید کرد.