تقدیر معاون سیاسی وزیر کشور از عملکرد فرماندار کرمانشاهیِ پایتخت

به گزارش کردپرس، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، در دیدار با حسین خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، با اهدای لوح تقدیر از تلاشهای جهادی و مؤثر وی در عرصه مدیریت و راهبری امور شهرستان تهران تقدیر به عمل آورد.
زینیوند در این لوح از خدمات و اقدامات فرماندار تهران در شرایط حساس کشور و مقابله با توطئهها و فشارهای دشمنان علیه ملت ایران قدردانی کرده و نقش مؤثر وی در پیشبرد امور، خدمترسانی به شهروندان پایتخت و تحقق اهداف نظام را مورد تأکید قرار داده است.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با تقدیر از مدیریت، برنامهریزی و اهتمام فرماندار تهران در فراهمسازی مقدمات برگزاری انتخابات الکترونیک هفتمین دوره شوراهای اسلامی، اقدامات صورتگرفته را نشانه دقت، تعهد و تجربه مدیریتی وی در جایگاه ریاست هیأت اجرایی حوزه انتخابیه تهران دانست و بر تداوم این رویکرد در مسیر اجرای مطلوب فرآیندهای انتخاباتی تأکید کرد.
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