به گزارش کردپرس، در یک تحول مهم سیاسی و همزمان با پنجاهمین سالگرد آغاز «شۆڕشی نوێ»، ملا بختیار، از رهبران قدیمی اتحادیه میهنی کردستان، پاسخ تند و صریحی به بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، داده و از شکافهای عمیق میان نسل قدیمی مبارزه و رهبری کنونی این حزب پرده برداشته است.
پیام بافل طالبانی؛ تقدیر رسمی و «سرمایه میهن»
آغاز این جدال سیاسی به نامه رسمی بافل جلال طالبانی بازمیگردد که به مناسبت سالگرد تأسیس اتحادیه میهنی برای ملا بختیار ارسال شده بود. رئیس اتحادیه در این نامه با لحنی دیپلماتیک و ستایشآمیز نوشته بود: «امروز با احترام در کنار شما میایستیم و به نقش، جایگاه و مبارزاتتان نگاه میکنیم؛ شما همواره به عنوان سرمایهای ملی برای کردستان و اتحادیه باقی خواهید ماند و ما از تجربه ارزشمند شما الهام میگیریم.»
پاسخ ملا بختیار؛ تردید نسبت به واقعیت و رد اتهامها
ملا بختیار در پاسخ خود که انتشار آن را تا مراسم پنجاهمین سالگرد به تأخیر انداخته بود، با تردید نسبت به صداقت این ادبیات رسمی، به فاصله میان سخنان رسمی و واقعیت موجود اشاره کرد.
او خطاب به بافل طالبانی نوشت: «وقتی کامنتهای صفحات فیک وابسته به اتحادیه را میخوانم و میدانم چگونه مدیریت میشوند و همزمان تبلیغات علیه خودم را میبینم، آیا حق ندارم تردید کنم که هنوز هم مرا سرمایه اتحادیه و میهن میدانید؟»
ملا بختیار تأکید کرد: «کنارهگیری من از مسئولیت و جایگاه به دلیل تفاوت دیدگاه و مواضع بود، اما این کار را با شرافت انجام دادم نه با تخریب و اتهامزنی.»
او همچنین افزود: «نه آمادهام بخشهای روشن تاریخ مشترکم با همرزمانم را بفروشم و نه از مسیر شهداء عقبنشینی میکنم.»
«صندوق سیاه» رازها و درس تاریخ
در بخش دیگری از این پاسخ، این رهبر قدیمی خود را «نگهبان مشتاق تاریخ شهداء و بسیاری از رازهای اتحادیه» معرفی کرد؛ رازهایی که به گفته او «میتوانند تاریخ را بلرزانند»، اما به دلیل پایبندی به اخلاق سیاسی آنها را افشا نکرده تا کشور دوباره گرفتار بحران داخلی و جنگ نشود.
ملا بختیار با اشاره به تجربههای تاریخی دورههای «کۆمەڵە» و «ئاڵای شۆڕش» تأکید کرد که اتهامهای امروز مشابه اتهامهای گذشته است و گفت: «همانطور که بعدها مشخص شد کسانی که آن زمان اتهام میزدند بیش از ما دلسوز کردستان نبودند، زمان نیز درباره اتهامهای امروز قضاوت خواهد کرد.»
او به رهبری کنونی اتحادیه هشدار داد که عامل موفقیت، درس گرفتن از تاریخ است نه ایجاد فضای دشمنی و ترس از مخالفان.
ملا بختیار این نامه را با امضای «پیشمرگه شکستناپذیر ۱۹۷۶» پایان داد و ادای احترام خود را نثار مزار مام جلال کرد.
به گفته او، این پاسخ، رقابت سیاسی را وارد مرحلهای تازه کرده؛ مرحلهای که اختلاف فقط بر سر مقام و جایگاه نیست، بلکه بر سر مشروعیت تاریخی و هویت واقعی مسیر مبارزه است.
ناظران معتقدند اکنون توپ در زمین رهبری اتحادیه قرار دارد؛ اینکه این پیام را هشداری برای آینده بدانند یا تقابل رسانهای و سیاسی ادامه پیدا کند.
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