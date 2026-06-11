قطعی برق ٢٠٨ اداره پر مصرف در آذربایجان غربی/بانک ها پرمصرف ترینند

طاهر کیامهر در گفت و گویی خبری با اشاره به اینکه اغلب بانک‌ها پس از دریافت اخطارهای لازم نسبت به مدیریت مصرف خود اقدام کرده‌اند، افزود: بخش قابل توجهی از ادارات پس از دریافت تذکرات اکیپ‌های نظارتی و فعال شدن محدودکننده مصرف کنتورها، رفتار مصرفی خود را اصلاح کردند که حاصل آن ثبت ۱.۲ مگاوات کاهش مصرف برق در بخش اداری استان بوده است.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۲۳۲ مشترک اداری در سطح استان تحت پایش هستند، تصریح کرد: این طرح تا پایان دوره اوج بار تابستان ادامه دارد و هدف اصلی آن، اصلاح الگوی مصرف، افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و حفظ پایداری شبکه برق استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در ادامه به تشریح اقدامات این شرکت در حوزه مقابله با انشعابات غیرمجاز پرداخت و گفت: در قالب سومین مانور سراسری مهتاب که با هدف بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مشترکان انجام شد، اکیپ‌های عملیاتی موفق به شناسایی و جمع‌آوری ۲۰۳ انشعاب غیرمجاز و خارج کردن ۹۷۷ متر کابل غیرقانونی از شبکه توزیع شدند.

کیامهر افزود: اجرای این مانور منجر به احصای بیش از ۱.۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی از محل جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز در استان شد.